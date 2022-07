Mazák: Voľba členov súdnej rady by mala priniesť nástup novej generácie, ktorá stála mimo korupčných vzťahov

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Nadchádzajúce voľby členov Súdnej rady SR by mali priniesť nástup novej a mladšej generácie, ktorá stála a pôsobí úplne mimo korupčných vzťahov a vzťahov s kriminálnymi osobami, ktoré sa votreli do justície. Skonštatoval to predseda Súdnej rady SR Ján Mazák pre agentúru SITA.

Druhou rozhodujúcou devízou by mala byť podľa Mazáka schopnosť nových členov rady brániť a upevňovať sudcovskú legitimitu v celom súdnom systéme bez ohľadu na to, v ktorom volebnom obvode sudca kandidoval a bol zvolený.

Stanovisko Jána Mazáka poskytla hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky Veronika Müller.

Výkon funkcie je náročný

„Od nových ľudí v súdnej rade očakávam, že si uvedomia tvrdé požiadavky na výkon funkcie. Súdna rada má rozsiahle kompetencie. Ich realizácia je náročná na čas. Zasadnutia, pracovné stretnutia, štúdium stoviek strán materiálov, pripomienkovanie návrhov zákonov, skúmanie personálnych návrhov a to sú len tie nosné úlohy,“ pokračoval šéf súdnej rady.

Doplnil, že do úloh člena súdnej rady patrí aj medzinárodná spolupráca, ktorá volá po jazykovej pripravenosti.





„Zhrnuté a podčiarknuté. Nové členky a noví členovia súdnej rady by mali byť pripravení na zložitý a náročný chod ústavného orgánu, ktorý sa volá Súdna rada Slovenskej republiky,“ uzavrel Mazák.





Voľby piatich členov súdnej rady sa uskutočnia v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode 21. apríla.

Členov volia na päť rokov

Na listine kandidátov pre západoslovenský volebný obvod, v ktorom sa budú voliť traja noví členovia súdnej rady, je zapísaných dvanásť kandidátov.





Na kandidátskej listine pre stredoslovenský obvod, v ktorom sa bude voliť jeden člen súdnej rady, je zapísaný jeden kandidát.





Na listine kandidátov pre východoslovenský obvod, v ktorom sa bude voliť jeden člen súdnej rady, sú zapísaní traja kandidáti.





Následne v piatok 22. apríla členovia hlavnej volebnej komisie v sídle súdnej rady vyhodnotia a vyhlásia výsledky volieb. Člen súdnej rady je volený na päť rokov.

