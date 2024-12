Vysokoškolské štúdium možno vykryť z úspor, možnosťou sú aj pôžičky

Štart nového školského roka znamená vo väčšine prípadov výraznú finančnú záťaž. Ideálnou radou je nezadlžovať sa, ale šetriť. Väčšina ľudí však náklady na štúdium rieši na poslednú chvíľu. Študenti sú pre každú banku perspektívni klienti, preto majú mnohé produkty so zľavou či dokonca bezplatne. Pri úveroch je to však naopak. Študent bez pravidelného príjmu spravidla od banky nezíska úver.

A aj v prípade, keď má pravidelný príjem, banka je v úverovaní veľmi opatrná a zvýšené riziko premieta do vyššieho úroku. Úrokové sadzby pri študentských pôžičkách v banke dosahujú priemerne jednociferné hodnoty. Slovenská sporiteľňa napríklad poskytuje pôžičku pre vysokoškolákov so sadzbou od 5,99 % a vyššie.

Výhodnejšie v takom prípade môže byť, ak si úver berie namiesto študenta rodič, ktorý vďaka vyššej bonite dokáže získať nižšiu úrokovú sadzbu.

Pôžička z fondu

Ak si študent skutočne potrebuje požičať, je dobré pozrieť si podmienky Fondu na podporu vzdelávania. Výška pôžičky je maximálne 10-tisíc eur na akademický rok, v prípade štúdia na excelentnej vysokej škole maximálne 20-tisíc eur. O pôžičku je možné požiadať maximálne šesťkrát počas celého štúdia.

Úroková sadzba je nižšia v porovnaní s komerčným spotrebným úverom. Je to 3,5 % ročne počas doby splácania, resp. do podpisu ďalšej zmluvy o pôžičke. Lehota splatnosti je minimálne päť a maximálne desať rokov. Termín predloženia žiadosti o pôžičku je do 30 septembra.

Študentské pôžičky z fondu sú určené prakticky pre všetkých študentov vysokých škôl. V prípade, že záujem o pôžičky je vyšší ako disponibilné zdroje fondu, prednosť dostanú študenti podľa prioritných kritérií.

Napríklad študenti, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, poberatelia sociálneho štipendia, študujúci dennou formou štúdia, a podobne. Obvykle študent počas štúdia nespláca prijatú pôžičku a táto sa začne úročiť až po skončení štúdia.

Príprava na povolanie

Sú tu však aj stabilizačné pôžičky. Tieto fond začal poskytovať od júna 2019. Stabilizačné pôžičky sú určené pre študentov, ktorí študujú študijné programy, ktoré ich pripravujú na výkon regulovaného povolania. To sú napríklad zdravotnícke povolania, kde priamo všeobecne záväzné právne predpisy upravujú aké vzdelania v akom odbore je požadované na výkon daného povolania.





Zoznam študijných programov a povolaní, pre ktoré je možné požiadať o stabilizačnú pôžičku, určuje ministerstvo školstva. Stabilizačné pôžičky sú založené na princípe, že ak sa študent po skončení štúdia zamestná na Slovensku a bude dohodnutú dobu vykonávať regulované povolanie, na ktoré sa štúdiom pripravoval, bude mu odpustené splatenie istiny pôžičky a rovnako nebude platiť ani žiadne úroky.

Študenti doktorandského štúdia študujúci dennou formou si môžu požiadať aj o pôžičku pre pedagógov. Výška tejto pôžičky je obvykle vyššia ako v prípade študentskej pôžičky a má iné podmienky splácania ako študentská pôžička. Študentskú pôžičku a pôžičku pre pedagógov nie je možné kombinovať. Okrem doktorandov o pôžičku pre pedagógov môžu žiadať aj vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci vysokých škôl.

V banke sa podmienky rôznia

Ak majú banky vo svojej ponuke študentské úvery, zväčša ich poskytujú za výhodnejších podmienok ako klasické spotrebné úvery. Avšak väčšina bánk takto cielené úvery neposkytuje a teda ponúkajú len klasické spotrebáky. Načerpanie býva jednoduché, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie.





Pri žiadosti o úver vo všeobecnosti banky odporúčajú klientom brať do úvahy nielen výšku úroku, ale celkové náklady súvisiace s jeho poskytnutím. Ide o tzv. ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Tá totiž zohľadňuje samotnú výšku úveru, ako aj ostatné náklady súvisiace s jeho poskytnutím.

Sporenie pre deti

Ak sa chceme vyhnúť pôžičkám, rodičia by na budúcnosť svojich detí mali myslieť včas. Odborníci odporúčajú na vysokú školu sporiť už od narodenia dieťaťa. Odkladanie nižšej čiastky na mesačnej báze zaťaží rodinný rozpočet podstatne menej a zároveň odložené peniaze si zarábajú samé na seba.





Jedným z najdôležitejších faktorov pri sporení a investovaní je čas. Čím skôr začnete sporiť, tým menej to zaťaží vašu peňaženku. Spôsobov sporenia je viacero. Napríklad detské investičné životné poistenie, alebo rôzne sporiace a investičné programy.





Je tu aj stavebné sporenie. Ide o konzervatívne sporenie s podporou štátu s garantovaným výnosom a využitím štátnej prémie.

