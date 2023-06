Pri pobreží Grécka sa potopila rybárska loď s migrantmi, zahynulo najmenej 78 ľudí

14.6.2023 (SITA.sk) - Grécka pobrežná stráž informovala, že najmenej 78 ľudí zahynulo pri pobreží Grécka, keď sa prevrátila a potopila rybárska loď s migrantmi. Po nočnom incidente, ktorý sa odohral približne 75 kilometrov od Peloponézu, sa dosiaľ podarilo dosiaľ zachrániť 104 ľudí.

Nie je jasné, koľko pasažierov môže byť ešte vo vode alebo uviazlo v potopenej lodi. Prvotné správy však naznačujú, že na palube mohli byť stovky ľudí.

Rozsiahla pátracia operácia

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla do 400 ľudí. Sieť aktivistov zase povedala, že z oblasti dostali núdzové volanie z plavidla so 750 pasažiermi, ale nie je jasné, či to bola loď, ktorá sa potopila.

V oblasti sa koná rozsiahla pátracia a záchranná operácia. Zúčastňuje sa na nej šesť lodí pobrežnej stráže, jedna námorná fregata, vojenské dopravné lietadlo, vrtuľník vzdušných síl, niekoľko súkromných lodí a dron Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex.

Štyria zo zachránených skončili v nemocnici s podchladením. Desiatky ďalších v prístave Kalamata vzali do útočísk, ktoré zriadili záchranné služby a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, aby dostali suché oblečenie a zdravotnú starostlivosť.

Na miesto smeruje aj grécka prezidentka Katerina Sakellaropoulou.

Ponuky na pomoc odmietli

Talianska pobrežná stráž upozornila grécke úrady a Frontex na prichádzajúcu loď v utorok.

Vtedy ľudia na jej palube dostali viacero ponúk na pomoc, ale väčšinu odmietli s tým, že chcú pokračovať do Talianska.

Prevádzači čoraz častejšie používajú väčšie lode, ktoré vysielajú do medzinárodných vôd pri gréckom pobreží v snahe vyhnúť sa miestnym hliadkam pobrežnej stráže.

V nedeľu v oblasti úrady zachránili 90 migrantov na jachte po tom, ako vyslali núdzové volanie. Aj v stredu do prístavu na Kréte pritiahli jachtu v núdzi s 81 migrantmi na palube.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?