Kotlebovci predstavili kandidátku na post predsedníčky Prešovského kraja, Tomková chce zlepšiť stav ciest či školstva

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidátkou strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je Prešovčanka Ingrid Tomková. Strana postavila do krajských volieb samostatnú kandidátku aj na poslancov v štyroch okresoch – Prešov, Bardejov, Svidník a Stará Ľubovňa. Kandidátku na post župana a krajských poslancov v piatok v Prešove predstavil líder strany Marian Kotleba.

Ťažko zdravotne postihnutá

V minulosti pracovala ako sestra v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej a ako zdravotná sestra na pediatrickom oddelení v nemocnici. Je ťažko zdravotne postihnutá, keď pred 16 rokmi ostala po chorobe pripútaná na invalidný vozík.

„Tento hendikep ma poznačil, no napriek tomu som sa dvihla a začala som nielen pomáhať ľuďom, ale snažila som sa včleniť aj do spoločnosti medzi ostatných. Na poste predsedníčky kraja je mojou prioritou nielen zlepšenie stavu v zdravotnícke, ale aj v školstve, kultúre a v športe. Takisto opravy ciest, nakoľko cesty vyzerajú vo veľmi zlom stave, tak ako aj naše zdravotníctvo,“ uviedla Tomková, ktorá doteraz žiadnu politickú funkciu nezastávala.

Kandidáti v každom kraji

Ako uviedol predseda ĽSNS Marian Kotleba, strana pod jeho vedením navrhuje do jesenných spojených volieb kandidátov na post župana v každom kraji. „V Prešovskom kraji staviame kandidátku s veľmi silným životným príbehom. Kandidátku, ktorá má potenciál svojím životným príkladom ukázať, že do boja o post predsedníčky PSK nejde pre výhody, osobné a zištné dôvody, ale preto, že celý život tvrdo robila a za celý život jej nič nepadlo zadarmo do úst. A túto svoju obetavosť chce pretaviť aj do práce pre zlepšenie života všetkých obyvateľov v PSK,“ uviedol Kotleba.

Napriek samostatnej kandidátke nevylúčil ani predvolebnú spoluprácu s inými stranami. Na otázku agentúry SITA uviedol, že s niektorými stranami už rokovali a dohodli sa na ďalších postupoch, ale až po podaní kandidátnych listín a zhodnotení šancí jednotlivých kandidátov.

