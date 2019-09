Pred 21 rokmi vyhralo HZDS voľby, ale éra Mečiara sa skončila. Vznikla prvá Dzurindova vláda

Krajina sa pod vedením kedysi populárneho premiéra Vladimíra Mečiara (HZDS), ktorý v marci 1998 dočasne prevzal aj prezidentské právomoci, začala dostávať do medzinárodnej izolácie. Nepočítalo sa so skorým prijatím Slovenska do Európskej únie ani do NATO a narastala aj nespokojnosť slovenskej verejnosti s Mečiarovým autoritatívnym štýlom vlády. Slovensko sa rozdelilo na dva názorové tábory.