Ministerstvo kultúry neplánuje ďalšie zmeny pri vlastníctve múzeí a galérií, tvrdí Milanová

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) neplánuje ďalšie presuny v rámci svojich múzeí a galérií. V rozhovore pre portál Webnoviny.sk to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Dodala, že dostali viacero ponúk na presun niektorých svojich inštitúcií pod iné ministerstvo, to však zamietli.

S Naďom podpísala memorandum

„Ten naratív, že ministerstvo kultúry spravuje všetky múzeá a galérie nie je celkom správny. Áno, máme vyše 30 organizácií a medzi nimi sú aj múzeá a galérie, ale to neznamená, že iný rezort sa nedokáže veľmi dobre, odborne a vedecky postarať o múzeum, ktoré pod neho spadá,“ podotkla Milanová.

Milanová a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v máji podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je koordinácia krokov medzi MK SR a Ministerstvom obrany SR (MO SR) pri zmene zriaďovateľa Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Prirodzená synergia

Po podpise memoranda mala začať pracovať spoločná komisia na prevode správy múzea pod MO SR. Podľa Naďa by sa tak mohlo stať začiatkom roka 2022. Milanová v rozhovore odmietla, že by sa Múzea SNP zbavili. Zdôvodnila to tým, že obe ministerstvá chcú pre múzeum to najlepšie.

Ako ďalej vysvetlila, rezort obrany a ani Vojenský historický ústav nespravujú len oblasť, ktorá sa týka vojenstva. Múzeum SNP podľa nej už teraz vo veľkej miere v mnohých veciach spolupracuje práve s ministerstvom obrany. Presun múzea pod Naďovo vedenie tak chápe ako prirodzenú synergiu.

