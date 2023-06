Ľudia bojovali za spoločné ciele a šlo o víťazstvo pravdy a lásky, povedala prezidentka Čaputová (video)

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločenský pohyb v novembri 89 korunovala úspechom sila samotnej myšlienky, o ktorú išlo: skutočná a spontánna túžba, aby pravda a láska naozaj zvíťazili nad lžou a nenávisťou.

Ľudia vtedy nebojovali za vlastné individuálne či skupinové ciele, ale za tie spoločné. V príhovore pri príležitosti 32. výročia Nežnej revolúcie to v RTVS povedala prezidentka Zuzana Čaputová.

Spojenie proti násiliu

Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko si v stredu 17. novembra pripomenie Deň boja za slobodu a demokraciu, deň, keď sa občania spojili a na násilie totalitného komunistického režimu odpovedali pokojným vyjadrením nesúhlasu, teda Nežnou revolúciou. Pripomenula, že niektoré odkazy novembra 89 môžu byť dôležité aj v dnešnej krízovej dobe.

Čaputová pripomenula, že od Nežnej revolúcie ubehlo 32 rokov, teda časový úsek, ktorý predstavuje či dokonca presahuje jednu ľudskú generáciu. Tá „dnes vyrastá, dospieva alebo je už v produktívnom veku“, je to aj generácia, ktorá nemá s totalitným režimom bezprostrednú skúsenosť.

„Avšak ľudia, ktorí ho zažili a nestratili pamäť, vedia, že nemohli slobodne voliť, cestovať, boli väznení za svoje názory, nemohli sa slobodne zhromažďovať a mnohí ani slobodne rozhodnúť pri výbere štúdia alebo profesie. Existovala vyššia moc nad ich životmi a ešte aj v 80. rokoch zomierali ľudia na hraniciach pod ostnatými drôtmi železnej opony. Takto vyzerala totalita,“ priblížila hlava štátu.

Nenásilný charakter udalostí

Prezidentka pripomenula, že ľudia, ktorí sa v novembri 89 postavili proti komunistickému režimu, stáli zoči voči silnému nepriateľovi a ich jedinou výzbrojou bola odvaha a odhodlanie. Aj dnes je podľa nej dôležité vyzdvihnúť nenásilný charakter novembrových udalostí.

„Ako si mnohí pamätáme, demonštrácie prebiehali pokojným spôsobom a bolo nemysliteľné, aby demonštranti napádali ľudí, znížili sa k nadávkam či k prejavom agresivity. Odmietnuť násilný režim bolo možné len nenásilným spôsobom,“ poukázala Čaputová.

Hlava štátu v prejave vyzdvihla, že v novembri 89 spájala ľudí aj túžba po lepšom živote a spravodlivom štáte, ktorý všetkým zabezpečí dôstojný život. Podľa Čaputovej sa však túto túžbu za 32 rokov nepodarilo naplniť. Ešte viac si to podľa nej verejnosť uvedomuje teraz, v čase krízy, keď tiež túži po lepšom živote bez obmedzení.

Sloboda aj neistota

Čaputová poukázala na to, že november 89 priniesol nielen slobodu a obrovské možnosti, ale aj neistotu. Podľa hlavy štátu sa Slovensko ocitlo v globalizovanom a mimoriadne komplexnom svete, kde prebieha množstvo procesov.

„Mnohí nadobudnutú slobodu začínajú vnímať ako nárok jednotlivca, ktorý si môže dovoliť čokoľvek. Sloboda bez zodpovednosti však môže viesť aj k násilnému presadzovaniu vôle na úkor ostatných. Sloboda, ktorá sa neopiera o zákony a morálku je deštruktívnou silou. Sloboda neznamená nenávisť voči skupinám ľudí s inými názormi, či k menšinám. Sloboda neznamená ani verbálne a fyzické ataky na zdravotníkov, lekárov, či predavačky v obchodoch,“ pripomenula prezidentka a zdôraznila, že sloboda jednotlivca sa končí tam, kde sa začína sloboda iných.

Potreba povzbudenia i dnes

Prezidentka zdôraznila, že tvárou Slovenska je stále aj chápavosť, solidarita, slušnosť a vzájomná pomoc v ťažkých časoch.

„S étosom a morálkou, aké spoločnosť preukázala v novembri 89, by sme dnes boli oveľa úspešnejší aj v boji proti pandémii a vo vyrovnávaní sa s jej dopadmi. Naše povzbudenie dnes potrebujú najmä ľudia, ktorí sú objektom nenávisti. Angažujú sa, liečia chorých alebo v rôznych iných oblastiach pomáhajú robiť spoločnosť lepšou a náš život kvalitnejším. Títo ľudia sa nesmú cítiť sami. Želala by som si, aby ešte viac mohli vnímať našu podporu,“ konštatovala Čaputová.

„Vážení spoluobčania, žijeme naozaj ťažké časy a všetci si želáme žiť normálny život bez obmedzení. Dnes je jasné, že okrem prevencie a liečby covidu budeme potrebovať aj posilniť prevenciu a liečbu našich vzájomných vzťahov. Táto smutná doba raz pominie, ale my ako národ, my, ako občania Slovenska, tu budeme žiť spolu ďalej. Bohatší o poznanie z našej rôznosti a odlišnosti. Ale dúfam, že posilnení, s vôľou vykročiť spolu, nie proti sebe a s odhodlaním udržať odkaz Nežnej revolúcie a ozdraviť Slovensko,“ povedala na záver prejavu prezidentka.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.