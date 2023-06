Kapela Drť a Fedor Gál pokrstia album Kruh alebo špirála? (video)

Kruh alebo špirála? je názov albumu, ktorý s kapelou Drť nahral filozof a publicista Fedor Gál. Tretí štúdiový album vydávajú symbolicky 14. marca, aby pripomenul tragický deň vzniku Slovenského štátu v roku 1939, ktorý kolaboroval s nacistickým Nemeckom.

Vznik vojnového štátu si autori pripomínajú pilotným videoklipom ku skladbe 1945, ktorý nafilmoval Braňo Špaček. Albumovú novinku pokrstia v utorok v Bratislave.

Fedor Gál sa tak predstavuje vo svojich 78 rokoch v úlohe slovesného vokalistu na podklade hudby napísanej Miroslavom Tóthom,“ približuje Kotláriková s tým, že nové skladby pripomínajú dôležité míľniky v našich dejinách od roku 1945, cez 1968, 1989, 1993 až po rok 2023.

Textové podklady pre album vytváral Gál počas doznievajúcej pandémie covidu a v dobe ruskej agresie na Ukrajine. "Tretia Drť je hlavne o vojne. Za jednej som sa narodil, do druhej som dokráčal na sklonku života. Polku života pritom za ostnatými drôtmi," hovorí k albumu, ktorý si podľa tvorcov kladie hlavnú otázku - je spoločenský vývoj bludný kruh alebo špirála, ktorá niekam smeruje?

O vizuálnu podobu albumovej novinky sa postarala grafická dizajnérka Tereza Maco s fotografiou Field trip od Martina Kollara. Album vydáva Tothemrecords.

Kapela Drť vznikla v roku 2019. Založil ju Miroslav Tóth, ktorý do nej prizval skladateľku a klávesistku Luciu Chuťkovú, gitaristu Mareka Buranovského, basgitaristu Mártona Csernovszkého a bubeníka Árona Portelekiho a Jozefa Krupu. Prvé dva albumy (Puntičkár, 2020 a Minister, 2022) nahrali so spevákom Michalom Kaščákom. K filmu Komúna nahrali skladbu Uprostred tmy na texty Marcela Strýka.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

