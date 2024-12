Ako na Vianoce s chuťou jesť a neprejesť sa

Počas Vianoc každoročne stúpa počet žlčníkových záchvatov a ľudí s tráviacimi ťažkosťami. Štedrá hostina a koláčiky sa v mnohých prípadoch podpíšu aj na hmotnosti. No nemusí to takto dopadnúť, stačí dodržať pár jednoduchých pravidel.

Zdravšie verzie tradičných dobrôt

Podľa Alžbety Béderovej zo Združenia pre zdravie a výživu sa zo slovenských tradícií dá zosnovať aj množstvo zdravých a chutných dobrôt. Vezmime si napríklad ryby.

Sú ideálnou potravinou, ktorá nám zabezpečuje príjem nevyhnutných a kvalitných živín. „Rybie mäso je ľahko stráviteľné a má vysokú biologickú hodnotu. Je bohaté na vitamíny rozpustné v tukoch a obsahuje množstvo minerálnych látok,“ uviedla Béderová.





Tuk z rýb je bohatý na polynenasýtené omega 3 mastné kyseliny, ktoré sa uplatňujú pri prevencii viacerých civilizačných ochorení. „Namiesto vyprážania je však vhodné rybu upiecť alebo udusiť,“ radí odborníčka. Zemiakový šalát tiež nemusí byť kalorický problém, ak využijeme ľahšie druhy majonéz a nízkotučnú kyslú smotanu.





Vianoce sa snáď v žiadnej domácnosti nezaobídu bez obľúbeného sviatočného pečiva. Nič sa však nestane, ak si pri pečení doprajeme viac ovocia a menej cukru. Pomôže aj to, ak pri príprave cesta použijeme kvalitné rastlinné tuky. Drobné sladkosti sa zase dajú elegantne nahradiť sušeným ovocím. „Sušenie je vôbec najstarší a zároveň najzdravší spôsob konzervovania ovocia a zeleniny, ktorý využívali už naši predkovia,“ pripomína Béderová.

Dôležité je poznať mieru

Najdôležitejšie zo všetkého je poznať mieru a to nielen pri vianočnom, ale aj pri akomkoľvek inom hodovaní. Ak to s jedlom predsa len preženieme, je vhodné naordinovať si dvoj až trojdňovú očistnú kúru s konzumáciou ľahko stráviteľných pokrmov, s bohatým zastúpením ovocia a zeleniny. Trávenie naštartuje aj prechádzka alebo výlet do prírody.





Zdravý človek, ktorý sa prevažnú časť roka stravuje striedmo, môže počas Vianoc výnimočne zjesť aj menej racionálne jedlo a nič hrozné sa nestane. „Len sa takýto spôsob výživy nesmie stať pravidlom, aby sme nielen Vianoce, ale aj celý rok prežili v zdraví,“ dodala Béderová.





Niekoľko tipov, ako sa udržať v kondícii, prezrádza americký odborník na výživu a chudnutie, doktor Luigi Gratton.





1. Kalórie navyše spálite aktivitou – darujte si 30 minút cvičenia denne. Okrem spaľovania kalórií cvičenie pomáha aj uvoľňovať napätie, takže nebudete mať tendenciu upokojovať sa v predvianočnom zhone jedením.





2. Malé množstvo vody urobí veľký úžitok – pitie malých dúškov vody počas celého dňa je rozumným spôsobom, ako hydratovať organizmus. Voda tiež pôsobí ako pohlcovač stresu a hydratuje kĺby, pomáha distribúcii živín a eliminuje škodliviny, funguje tiež ako regulátor telesnej teploty. A čo je najlepšie, neobsahuje žiadne tuky, kalórie ani cholesterol.





3. V jedle si vyberajte – nemíňajte vzácne kalórie na obyčajné čipsy alebo sušienky. Vyberajte si iba potraviny, ktoré máte naozaj radi alebo ktoré si spájate so sviatkami.





4. Spájajte chute – rôznorodosť môže byť korením života, ale aj cestou k prejedaniu. Spájajte podobné chute – naložte si na tanier napríklad iba slané (alebo mäsité) jedlá. Rýchlejšie sa jednej chute nasýtite a uspokojí vás aj menej kalórií.





5. Zmenšite porcie – snažte sa jesť malé porcie a naložte si iba raz. Vyberte si čo najmenší tanier. Najprv si naložte šalát alebo inú chutnú zeleninu, nechajte si iba trochu miesta na vysokokalorické pochúťky ako sladkosti či syry. Počas dňa jedzte malé porcie nízkokalorických jedál, aby ste si neskôr mohli vychutnať niečo špeciálne – hlavne do začiatku oslavy nehladujte, aby ste sa potom neprejedali.





6. Odstúpte od stola – ak si nenaložíte svoju porciu na tanier, nebudete mať prehľad, koľko ste toho vlastne zjedli. Najhoršie, čo môžete na oslave urobiť, je stáť pri stole s jedlom a neustále si naberať.

7. Pite do štíhlosti – alkohol je počas sviatkov dvojnásobná hrozba. Pitie alkoholu znižuje vaše predsavzatia týkajúce sa jedenia a z kalórií v ňom obsiahnutých sa rýchlo priberá. Medzi jednotlivými pohármi alkoholu popíjajte pohár vody.





8. „Zaplatil som za to, tak si to aj zjem“ – prestaňte si myslieť, že ak ste si za jedlo zaplatili, musíte dôkladne vyčistiť tanier. Odložte si časť jedla a nechajte si ho zabaliť domov. Porcie v reštaurácii môžu byť aj dvoj či trojnásobne väčšie ako skutočne potrebujete. Z tradičných škrobovitých či zeleninových príloh vynechajte škrobovité a zdvojnásobte zeleninové. Prestaňte jesť hneď, ako sa začnete cítiť nasýtení.





9. Upokojte svoju myseľ – sviatky môžu byť stresujúce. Udržiavajte svoje očakávania na rozumnej úrovni. Zorganizujte si čas a spíšte zoznam úloh, určite ich prioritu od tých najdôležitejších. Buďte realistickí při posudzovaní svojich možností. A nezabudnite si naplánovať aj chvíľu pre oddych.





10. Jedno pokĺznutie ešte neznamená prehru – ak na posedenie zjete tri porcie zemiakového šalátu a polovicu koláča, nie je ešte všetko stratené. Nezjedzte hneď aj všetko ostatné, ale skúste sa zo svojho prehrešku poučiť. Nabudúce si dajte najprv zeleninový šalát, začnite konverzovať a usaďte sa v dostatočnej vzdialenosti od nebezpečnej zóny.

