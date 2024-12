Čo robiť, aby sa vám ryba pri vyprážaní nerozpadla? Jednoduché kulinárske tajomstvá šéfkuchárov

Mäso vypražené na cesty má dlhú tradíciu a nielen u nás. Vyprážanie, nie síce v trojobale, ale v dvojobale, pozná ľudstvo už asi od trinásteho storočia.

Kým vám prezradíme neuveriteľne jednoduché triky na vyprážanie, na skok do 18. storočia, kedy žil zakladateľ novodobej gastronómie Jean Anthelme Brillat Savarin.

Celý život zbieral materiály k svojmu dielu o gastronómii, ktoré nazval Fyziológia chuti. Dal v ňom rady aj o vyprážaní.

Francúzsky gurmán píše: „Tajomstvo správneho vyprážania spočíva v „momente prekvapenia“. Takto by sme mohli nazvať náhly útok vriacej tekutiny na povrch potraviny, ktorú do nej ponoríme. V tej chvíli sa vytvorí obal, čo zabráni tuku, aby prenikol do vnútra, a uchová šťavy. Takto nastáva akési vnútorné varenie, dodávajúce potravinám charakteristickú chuť.“





Hneď vzápätí pridáva radu, ktorú používajú majstri varešky dodnes: „Na to, aby nastal „moment prekvapenia“, musí mať použitý olej alebo tuk náležitú teplotu. Ľahko to zistíte nasledujúcim spôsobom: do oleja alebo do tuku vložíte kúsok chleba, chvíľôčku ho tam ponecháte a ak sa pripraží a sčervenie, môžete začať vyprážať.

Po spomienkach na minulosť gastronómie začneme súčasnou prípravou na vyprážanie. Nikdy nepoužívajte starú strúhanku. Vždy len čerstvú a preosiatu. Veľké kúsky sa rýchlo oddeľujú od mäsa, prepália sa. Aby sa trojobal neprichytil na panvicu, pridajte do šľahaného vajca lyžičku zemiakovej múčky.





Pri vyprážaní mäsa alebo zeleniny, ktoré ste obalili v trojobale, platí jednoduchý trik, aby sa všetko vydarilo k vašej spokojnosti. Nikdy neobaľujte dopredu a nedávajte tento produkt do chladničky, nebodaj ho neukladajte zmraziť na zlé časy. Hneď ako obalíte niečo v strúhanke, šup s tým na panvicu. A všetko bude chrumkavé.

Trik s mrazničkou si budete pochvaľovať

Predtým, ako si pripravíte trojobal, vložte rybu na chvíľu do mrazničky, až potom ju začnite obaľovať.





Predtým, ako začnete rybu obaľovať, položte jednotlivé kúsky vedľa seba. Pokvapkajte ich citrónom, osoľte a nechajte oddychovať asi 30 minút. Po 30 minútach priložte na ryby papierové utierky, ktoré nasajú prebytočnú vlhkosť.

Rybu najskôr dobre obaľte v múke, potom v rozšľahaných vajciach a napokon v strúhanke. Rybu nechajte oddychovať ďalších 15 minút, aby trojobal stihol uschnúť. Po 15 minútach celý proces s obaľovaním zopakujte. Ak ste hotoví, vložte rybu na 20 minút do mrazničky.





Vypražené ryby položte na papierové utierky, ktoré nasajú prebytočný olej. Nepichajte ich vidličkou, aby sa vám nerozpadli.





Šéfovia najlepších kuchýň majú k strúhanke dve základné pravidlá – vždy domáca a nikdy nie stará strúhanka.





Aby ste zabránili tomu, že schytáte horúcu kvapku tuku do tváre a nedajbože do oka, tuk, v ktorom budete vyprážať, jemne posoľte.





Tiež pomáha málo známy trik prepaľovaniu tuku pomôže, ak do neho na panvici dáte pár koliesok mrkvy.





A pach pri vyprážaní na tuku stlmíte, ak do tuku pridáte trochu posekanej petržlenovej vňate.





A na záver úplne prekvapujúci trik: Pri vyprážaní olej nestmavne, ak doň vložíme aspoň štyri špáradlá.





Tešíte sa na vianočného kapra? Aj ryby sú živé bytosti a pre manipuláciu s nimi platia pravidlá, ktoré by ste mali poznať



Takmer polovica ľudí nekupuje na štedrovečernú večeru kapra, tradícia kupovania živej ryby je silnejšia za západe Slovenska



Prieskum ukázal, kedy nakupujeme vianočné darčeky a koľko percent ľudí nenakúpi žiadne







Tradičný vianočný štedrák





Medovníkový stromček





Mäkké vianočné medovníky





Prečo sa prejedáme a ako zastaviť obžerstvo.





Lenivosť deti odpozorujú od rodičov už v útlom veku





Mali by sme naším deťom povedať pravdu o Ježiškovi?

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu