Ako prežiť pokojné Vianoce bez pokút. Prehľad najdôležitejších opatrení platných počas sviatkov

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu sa v posledných týždňoch neustále menili. Prinášame preto prehľad všetkých nariadení platných počas vianočných sviatkov, aby ste si tento čas užili v pokoji a bez zbytočných pokút.

Na Slovensku opakovane platí od soboty 19. decembra zákaz vychádzania. Jeho dodržiavanie bude kontrolovať polícia.

Podľa hovorkyne prezídia Policajného zboru SR (PZ SR) Denisy Bárdyovej sa budú zameriavať najmä na občanov, ktorí opatrenia nerešpektujú.





Sankcie za nedodržiavanie nariadení sa nemenia. To znamená, že na mieste v blokovom konaní môžete dostať pokutu do výšky tisíc eur a v správnom konaní do 1 659 eur. Každý prípad porušenia opatrení bude podľa slov hovorkyne posudzovaný individuálne.

Čo môžem robiť a kam môžem ísť?

Vychádzanie z domu či bytu je povolené v prípade cesty do zamestnania, na nákup liekov, potravín, krmív a iných doplnkov pre zvieratá. Môžeme ísť tiež do banky, na poštu, do zásielkovní či do výdajných miest e-shopov.

Bárdyová zdôraznila, že pri kontrolách bude veľmi dôležité vysvetliť dôvody opustenia domova. Preto, aj keď to nie je povinné, ideálne je mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa či doklad z nákupu, aby sme vedeli preukázať cieľ cesty.





Obmedzuje sa tiež organizácia bohoslužieb. Stále budú môcť byť len so sediacimi účastníkmi, no znižuje sa kapacita. Sedieť sa bude môcť len v každom druhom rade, medzi obsadenými miestami musí zároveň ostať jedno miesto neobsadené.





Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov či agapé si musí rozdávajúci dezinfikovať ruky, rovnako v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho.

Niektoré najproblémovejšie okresy majú zákaz osobnej účasti na bohoslužbách, preto je lepšie si pozrieť na internetovej stránke vašej fary, v akom režime sa budú slúžiť sväté omše.





Štandardnou výnimkou zo zákazu vychádzania je aj cesta k lekárovi, do lekárne, na pohreb, uzavretie manželstva či krst. Nie je zakázané ani cestovanie medzi okresmi.

Kam a ako môžem cestovať?

Osoby prichádzajúce na územie Slovenska sa okrem PCR testu môžu preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného na území Česka alebo Rakúska, ktorý nie je starší ako 72 hodín.





Zvýšila sa tiež veková hranica detí zo sedem na desať rokov pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym výsledkom testu po príchode z rizikovej krajiny.





Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z alebo na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, by sa najneskôr pri odchode zo Slovenska mali zaregistrovať na oficiálnej stránke Ministerstva zdravotníctva (MZ SR).

Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov Európskej únie (EÚ).

Kde a čo si môžem nakúpiť?

Zatvorili sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb. Taktiež sa nedostanete ani do prevádzok, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok, teda divadlá, kaderníctva, autoškoly, umelé kúpaliská či fitness centrá.





Medzi prevádzkami, ktoré majú výnimku, nájdete len tie, ktoré sú nevyhnuté pre uspokojenie životných potrieb. Hovoríme o lekárňach, drogériách, potravinách a obchodoch, kde si môžete zakúpiť napríklad vianočný stromček.





Menia sa tiež „hodiny pre seniorov“, a to konkrétne v dňoch 24. decembra a 31. decembra. Hodiny vyhradené pre ľudí nad 65 rokov sa skracujú, budú už len od 9:00 do 10:00.





Prevádzky verejného stravovania môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. Pre zákazníkov zároveň platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiérových a exteriérových častiach prevádzok.

Naďalej sa uplatňujú podmienky dodržania protiepidemických opatrení pre otvorené prevádzky, pričom platí maximum jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Tu sa nezapočítavajú deti do desať rokov v sprievode dospelej osoby, pričom doteraz bola veková hranica 14 rokov.

Koho a kedy môžem cez Vianoce vidieť?

Vládny kabinet zdôraznil, že medzi ľuďmi majú byť vytvorené takzvané bubliny, ktoré majú vytvoriť členovia najviac dvoch domácností. Toto pravidlo je v súlade so zákazom všetkých hromadných podujatí, teda aj s menej ako šiestimi účastníkmi.





Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb (nie úplne, viac nižšie) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u ľudí, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť.





Navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb možné bude, ale až po predložení negatívneho výsledku PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Návštevu tiež musí schváliť vedenie zariadenia.

„Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) sme počas sviatkov povolili, pretože mnohí klienti ZSS, pre ktorých sú tieto priestory domovom, sa so svojimi blízkymi nevideli pre vážnu epidemiologickú situáciu dlhý čas,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.





Mikas tiež dodal, že režim návštev v zdravotníckych zariadeniach ostáva nezmenený s možnosťou návštevy pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Situácia v nemocniciach je skutočne veľmi vážna a je nevyhnutné znížiť riziko prenosu na čo najmenšiu mieru.





Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

