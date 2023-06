Znovunominovanie Kotlebu za šéfa výboru svedčí podľa politologičky o kríze osobností v ĽSNS

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Opakované nominovanie predsedu opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu do čela osobitého kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva svedčí o veľkej kríze osobností v ĽSNS. Pre agentúru SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Koalícia má s Kotlebom problém

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) majú na aktuálnej 16. schôdzi voliť predsedu spomínaného parlamentného výboru. Kotlebovci do tejto funkcie už po niekoľký raz navrhli svojho straníckeho šéfa. V doterajších voľbách sa totiž členom zákonodarného orgánu nepodarilo zvoliť Kotlebu do čela výboru, problém s ním majú predovšetkým koaliční poslanci.

„Pred časom bol dokonca Špecializovaným trestným súdom neprávoplatne odsúdený za podporu a propagáciu skupín smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv na štyri roky a štyri mesiace väzenia, proti ktorému sa odvolal. ĽSNS trpí skutočne veľkou krízou osobností, ak nemôže navrhnúť niekoho, kto nemá rôznymi kauzami ,pošramotenú´ minulosť a bez problémov by prešiel,“ priblížila.

Patová situácia nikomu neprospieva

Parlamentný výbor nemá svoje vedenie už niekoľko mesiacov. Táto patová situácia podľa Dulinovej Bzdilovej nikomu neprospieva. Ak má strana ĽSNS podľa jej slov skutočný záujem, aby Slovenská republika prosperovala, je vhodné, aby navrhli iného kandidáta. „V prípade, ak tak neurobia, je to len znak ich neústupčivosti a robenia politických ramien. Skutočný záujem o fungovanie tohto výboru teda z ich strany nie je,“ myslí si politologička.

Vedenie výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva patrí na základe dohody medzi parlamentnými politickými stranami práve opozícii. Dohody sa majú podľa politologičky dodržiavať a plniť. Riešenie vidí taktiež v tom, že ak strana ĽSNS bude robiť aj naďalej obštrukcie, daný výbor opozícii zostane, no inej politickej strane. „V čase pandémie koronavírusu potrebujeme, aby fungovali všetky zložky štátu a aj tak budeme mať čo robiť, aby sme to s čo najmenšími škodami ustáli,” uzavrela Dulinová Bzdilová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?