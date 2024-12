Počasie predpoveď na sobotu 10. apríla 2021 jasno, prechodne až oblačno

Dnes bude jasno až polojasno, popoludní prechodne až oblačno. Ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 13 °C až 18 °C, na severovýchode ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 5 °C.

Prevažne južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: bez zrážok





Počasie pranostiky Apríl

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre.

Apríl seno seje.





Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.

Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.





Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.

Teplý dážď v apríli sľubuje žeň dobrú a jeseň požehnanú.

V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň.

Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.

Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.

Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.

Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.

Aprílová a májová voda vypije víno.

Apríl v daždi, máj v kvete.

Mokrý apríl, suchý jún.

Čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, jún mu to háji.

Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.

Ak je v apríli krásne, čisto, bude máj nepríjemný iste.

Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.

Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.

Suchý apríl nie je po vôli gazdom.

Ak apríl pekný, máj bude ružový.

Suchý apríl, mokrý jún.

Dobrý apríl, zlý máj.

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.