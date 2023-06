Ovplyvňuje šírenie koronavírusu počasie? Vedci identifikovali dva rizikové faktory

Podporuje prenos infekčného ochorenia chladnejšie alebo teplejšie počasie?

To je otázka, ktorú si položili výskumníci už viackrát.

Staršie štúdie koronavírusu SARS-Cov, ktorý spôsobuje náhle respiračné zlyhanie, poukázali na spojitosť s teplotou – pri teplote nižšej ako 24,6 stupňov Celzia sa v Hong Kongu vírusom nakazilo 18-krát viac ľudí ako v čase, keď teplota prekročila túto hranicu.

Epidémiu SARS sa podarilo zažehnať v júli 2003 počas teplého a suchého počasia pomocou prísnych preventívnych opatrení, uvádza Medicalnewstoday.com.

Významnú súvislosť medzi teplotou a šírením koronavírusu sa však vedcom nepodarilo nájsť, hoci v Turecku, Mexiku, USA a Brazílii v čase najväčších horúčav zaznamenali zníženie počtu nových prípadov. Odborníci to vysvetľujú stratou stability vírusu pri teplotách nad 37 stupňov Celzia.

Z nedávnej štúdie zverejnenej v periodiku Annual Review of Virology vyplynulo, že práve studené a suché zimné počasie napomáha šíreniu respiračných vírusov. Sliznica dýchacích ciest vtedy častejšie vysychá, jej obranná funkcia je znížená a patogény cez nos ľahšie vstupujú do organizmu.

Navyše, vysušovanie slizníc ešte viac zhoršuje pobyt vo vykurovanom interiéri, kde je vlhkosť vzduchu zhruba o pätinu nižšia.

Vedci tiež tvrdia, že vírusové častice sú v aerosóle s nižšou vlhkosťou oveľa stabilnejšie. Riešením by preto mohlo byť zvlhčovanie vzduchu v uzavretých priestoroch.

