Počasie predpoveď na nedeľu 4. apríla 2021 premenlivá až zmenšená oblačnosť

Dnes bude premenlivá, zrána a k večeru väčšinou zmenšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, prehánky, prevažne snehové.

Najvyššia denná teplota 7 °C až 14 °C, v severnej polovici väčšinou 2 °C až 7 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -6 °C.

Prevažne severný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (10 až 30, 45 km/h). Na strednom Slovensku miestami slabý vietor. K večeru vietor zoslabne.

Predpokladané množstvo zrážok: do 1 mm





Počasie pranostiky Apríl

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre.

Apríl seno seje.





Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.

Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.





Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.

Teplý dážď v apríli sľubuje žeň dobrú a jeseň požehnanú.

V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň.

Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.

Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.

Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.

Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.

Aprílová a májová voda vypije víno.

Apríl v daždi, máj v kvete.

Mokrý apríl, suchý jún.

Čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, jún mu to háji.

Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.

Ak je v apríli krásne, čisto, bude máj nepríjemný iste.

Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.

Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.

Suchý apríl nie je po vôli gazdom.

Ak apríl pekný, máj bude ružový.

Suchý apríl, mokrý jún.

Dobrý apríl, zlý máj.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

