Počasie na Utorok 16. Júna 2020 veľká, postupne lokálne zmenšená oblačnosť

Dnes bude veľká, postupne lokálne zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, výnimočne aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 21 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 18 st.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 12 st. Prevažne severný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch miestami okolo 13 m/s (45 km/h), v Banskobystrickom kraji väčšinou slabý vietor. Vietor pri búrkach prechodne zosilnie.

Predpokladané množstvo zrážok: do 10, pri búrkach ojedinele okolo 20 mm





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Počasie pranostiky Jún

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Aký jún, taký december.





Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.





Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť.

Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Daždivý jún celé leto pokazí.





Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Ak je jún suchý, nebude sud hluchý.

Suchý jún plní sudy vínom.









Klimatológ Lapin: Prevládajúce teplé počasie prispieva k častejšiemu výskytu suchých období, Slovensko začne mať problémy s vodou.







Tohtoročné leto bude mimoriadne horúce, predpovedajú meteorológovia



Výstrahy ku dňu 16. 6. 2020

Horská záchranná služba

Vysoké Tatry

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Od cca 2200 m n. m. je súvislá vrstva mokrého snehu. Vo vysokých polohách panujú zimné podmienky, zvýšte opatrnosť! Pri prechode snehových polí odporúčame použiť stúpacie železá a čakan. Po 20:00 sa začína stmievať !!!

Nízke Tatry

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku.



Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi.

Západné Tatry

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Od cca 2000 m n. m. je nesúvislá vrstva snehu, Zelený TZCH na Lomnô a zelený TZCH Prosečné je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov) !

Malá Fatra

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Po dažďoch sú niektoré chodníky mokré a blatisté, treba zvoliť dobrú obuv.



Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!! Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Malej Fatry na každoročnú sezónnu uzáveru troch turistických chodníkov a to v období od 1.marca do 15. júna. Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (červená turistická značka) Obšívanka – Malé nocľahy (modrá turistická značka) Vendovka – Malý Kriváň (modrá turistická značka)

Veľká Fatra

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je od 14. 6. 2020 otvorená.

Lučanská Malá Fatra

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata na Martinské hole je do 1. 6. 2020 otvorená.

Slovenský raj

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Dolina Bieleho potoka je opäť otvorená, ale treba pri prechode technických zariadení zvýšiť opatrnosť, lebo sa stále pracuje na ich oprave.



Roklina Veľký Sokol (žltá turistická značka) je od 8. mája až do odvolania uzavretá pre údržbu technických zariadení. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je otvorená. V Stratenskej tiesnine je poškodený rebrík, odporúčame zvýšiť opatrnosť.

Stredné Beskydy

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Chodníky sú miestami premočené a blatisté. Dbajte na opatrnosť.

Kysuce - Oščadnica

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Po daždi sú chodníky premočené a blatisté!

Kremnica - Skalka

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok. Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Od 1.6. sú všetky ferratové cesty na Skalke, vrátane visutého mosta otvorené.

Poloniny

V pohorí je zvýšená pravdepodobnosť búrok.





Najčítanejšia najnovšia správa

Nákup nákladných automobilov N3G bude strategickou investíciou, Kaliňák musí začať rokovania s českým rezortom obrany

21.12.2024 (SITA.sk) - Nákup nákladných automobilov N3G bude strategickou investíciou. Rozhodla o tom vláda na rokovaní v stredu 18. decembra. Ministerstvo obrany v predloženom materiáli pripomenulo, že uznesením z 28. augusta vláda schválila zámer spoločného obstarávania Nákladných automobilov N3G s Ministerstvom obrany Českej republiky.

Ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) tak vznikla povinnosť začať proces rokovaní s českým rezortom obrany o spoločnom obstarávaní nákladných automobilov a predložiť vláde SR na schválenie rámcovú dohodu na spoločné obstaranie Nákladných automobilov N3G do 31. decembra 2024. Ministerstvo dodalo, že určením tejto investície za strategickú investíciu bude zabezpečená efektívna realizácia a čo najskoršia obnova predmetnej spôsobilosti pre obranu SR.

Ministerstvo obrany priblížilo, že nákladné automobily N3G svojím takticko-operačným určením, technickými parametrami a výbavou spĺňajú kritériá strategického projektu v oblasti vyzbrojovania a z hľadiska flexibility, mobility, udržateľnosti a interoperability v rámci krajín NATO patria medzi hlavnú podpornú techniku všetkých jednotiek Ozbrojených síl (OS) SR.

Ministerstvo obrany tak obstaráva terénne vozidlá s vysokou spôsobilosťou prekonávať prekážky v ťažkom teréne. Takéto vozidlo je schopné plniť úlohy v akýchkoľvek svetelných a klimatických podmienkach a je využiteľné v rámci všeobecnej podpory na obranu SR, ako aj pri plnení úloh pri riešení mimoriadnych udalostí a nevojenských ohrození. Vozidlá sú určené a vybavené predovšetkým na zabezpečenie prepravy osôb, materiálu či kontajnerov.

"Obstaranie primárne podporí zabezpečenie potrebnej podpornej techniky pre ťažkú mechanizovanú brigádu OS SR deklarovanú v cieľoch spôsobilostí NATO, ktoré patria Slovenskej republike a na rozvoj spôsobilostí jednotiek použiteľných aj na boj proti terorizmu," doplnilo ministerstvo.