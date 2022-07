Matovičovo OĽaNO stráca na SaS takmer päť percent, v parlamente by bolo sedem strán a víťazom Hlas-SD

Podpora hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) premiéra Igora Matoviča klesá. V najnovšom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza by skončilo až tretie so ziskom 11 percent.

Na druhom mieste skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 15,8 percenta a víťazom volieb by sa stala strana Hlas-SD expremiéra Petra Pellegriniho s podporou 20,9 percenta. V parlamente by bolo spolu sedem politických subjektov.

Na ďalších miestach skončili Smer-SD (9,8 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (8,2 %),

Progresívne Slovensko (6 %) a Sme rodina (5,4 %). Ak výsledky prepočítame na kreslá v parlamente, tak Hlas-SD by ich mal 41, SaS 31, OĽaNO 21, Smer-SD 19, kotlebovci 16, Progresívne Slovensko 12 a Sme rodina by mala 10 poslancov.





Súčasná koaličná strana Za ľudí a ani KDH by do parlamentu tesne neprešli. Podľa prieskumu by voliť nešlo 16,8 percenta respondentov a 15,6 percenta odpovedalo „neviem“.

Agentúra Focus realizovala prieskum od 8. do 14. decembra formou osobného dopytovania a výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorým položili otázku: „Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“





Prieskum preferencií v decembri 2020. Foto: TVNOVINY.sk

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

