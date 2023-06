Kotlebovci hodili potratovú udičku a naštrbili Matovičovu koalíciu. Horšie ale bude v boji o peniaze (komentár)

Hneď v prvých mesiacoch sa vládna koalícia začína zaoberať témami, ktoré môžu v budúcnosti narušiť jej stabilitu.

A „udičku“ do pléna podľa očakávania hodila opozícia, tentoraz to bola Kotlebova ĽSNS. Volebné obdobie začala potratmi, teda témou, o ktorej sa už vopred vedelo, že v koaličnej štvorke na ňu neexistuje jednotný názor.

Opozícia a niektorí vládni poslanci budú skúšať

Kotlebovci určite dobre vedeli, že interrupcie nie sú v tomto pandemickom období najdôležitejšia téma, ale môžu naštrbiť akú-takú súdržnosť v koaličnej štvorke.





Širokospektrálne OĽaNO už v stredajšom hlasovaní dalo najavo, že ide o zoskupenie ľudí, z ktorých má každý vlastnú agendu. Do parlamentu sa dostali akoby iba preto, aby ju presadili a nepozerali, čo to môže narobiť s vládnou koalíciou.





Hlasovanie o návrhu poslancov ĽSNS obmedziť umelé prerušenie tehotenstva prinieslo ďalšie porušenie koaličnej dohody. Podpora 18 poslancov OĽaNO a Sme rodina návrhu z dielne opozície, bez predchádzajúcej dohody v koalícii, ukazuje, aká je platná koaličná dohoda. Aj keď sa všetci vyhovárajú, že ju neporušili, evidentný je opak.





Premiér Igor Matovič ako obvykle zaťato mlčí. Vyskúšal to niekoľkokrát pri Borisovi Kollárovi, a oplatilo sa mu to. Na prehrešky sa zabudne. Aká je však hranica keď pochopí, že mu moc uniká z rúk?

Na Slovensku nechcú sprísnenie potratov

Prieskum agentúry Focus pre Inštitút verejných otázok (IVO) jasne ukázal, že občania Slovenska nechcú zmenu legislatívy v tejto oblasti.





Niektorým poslancom OĽaNO však neprekáža, aby zahlasovali za všetko, čo má sťažiť interrupcie. Najprv schvália v prvom čítaní zákon z dielne vlastnej členky Anny Záborskej, ale v zápätí zahlasujú za omnoho rigoróznejší návrh kotlebovcov. Medzi nimi aj spomínaná autorka prvého zákona Záborská.









Neviem si predstaviť aký galimatiáš by nastal, keby sa schválili všetky návrhy. Ktorý zákon by platil? To, že je to v rozpore s názorom presvedčivej väčšiny obyvateľstva asi nikoho z nich nezaujíma. Veď predsa iba pred voľbami sľubovali, že sa budú riadiť tým, čo občania chcú, teraz je po voľbách, čo tam po občanoch. Voľby sú možno až o štyri roky a dovtedy sa na všeličo zabudne.

Koalícia bude zatiaľ fungovať aj naďalej

Stredajšie hlasovanie iste trochu znechutilo niektorých členov koaličnej štvorky, ale to je asi tak všetko. Kto sa opováži povedať, že stačilo. Veď iba teraz sa začali rozdávať korytá, začali tiecť peniaze a všetkého sa vzdať?





Väčšie problémy nastanú, keď sa začne hádka o peniaze, a tá ich už čoskoro čaká. Onedlho treba predstaviť náčrt rozpočtu na budúci rok, tam už pôjde o veľa. Vzhľadom na pandémiu je reálne očakávať, že peňazí bude málo a preto bude zaujímavé, ako ich chcú prerozdeliť.





Sociálne balíčky sa už rozdali. Penzistom bude treba vysvetliť, kde je ich 13. dôchodok a pripraviť sa na veľké škrty vo verejných financiách. Kto bude súhlasiť, že dostane menej? Z minulosti poznáme, že pre každú stranu je najdôležitejší rezort kde majú vlastného ministra. Na odpoveď na túto otázku musíme čakať ešte asi mesiac, keď sa predstaví, čo nás čaká v roku 2021.

Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

