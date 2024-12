Desaťtisíce pacientov s COVID-19 trpia príznakmi aj mesiace po prekonaní ochorenia. Pomôžu experimentálne lieky?

Odhaduje sa, že desiatky tisíc pacientov, ktorí prekonali COVID-19, trpí príznakmi ochorenia dlhodobo.

Aj keď na mnoho ich otázok už lekári odpovede našli, stále nie je jasné, čo presne môže človek s pozitívnym testom na koronavírus v najbližších mesiacoch očakávať.

Problém sa pritom netýka iba tých, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia, ale aj mladých a predtým zdravých ľudí, ktorí hospitalizáciu nepotrebovali. Príznaky choroby však po niekoľkých mesiac pociťujú stále, aj keď už podľa testov nie sú infekční.

Niekoľkomesačné príznaky

Medzi najčastejšie príznaky, ktoré „bývalí“ pacienti s COVID-19 pociťujú, patrí extrémna únava až mozgová hmla, teda chronický únavový syndróm. Tiež dýchavičnosť, ktorá často znemožňuje aj úplne bežné denné činnosti.





Doterajší výskum naznačuje, že najmenej 10 až 20 percent pacientov, ktorí prekonali COVID-19, má dlhodobé príznaky. Potvrdil to aj prieskum v Spojenom kráľovstve, z ktorého vyplynulo, že viac ako 10 percent pacientov má príznaky pretrvávajúce tri a viac mesiacov.





Američan Patrick Varnes trpel dýchavičnosťou, únavou a bolesťami hlavy aj šesť mesiacov od diagnostikovania ochorenia COVID-19. Tento 41-ročný muž z Atlanty hovorí, že vyskúšal takmer 30 rôznych doplnkov, akupunktúru aj steroidy, aby sa vyliečil.

Skúsenosti na Slovensku

Predtým Varnes chodieval päťkrát do týždňa do fitness centra, venoval sa náročnému tréningovému programu CrossFit. Teraz nezvládne robiť viac, ako ísť na prechádzku. „Každým dňom lapám po dychu viac,“ tvrdí Varnes.





Podobné zážitky majú aj Slováci, ktorí si ochorenie COVID-19 vyskúšali na vlastnej koži. O dlhodobých príznakoch porozprávali ešte v októbri tohto roka vo videu na sociálnej sieti v rámci projektu Polície Slovenskej republiky.

Klinické skúšanie

Farmaceutické spoločnosti preto skúšajú experimentálne lieky pôvodne určené na liečbu iných chorôb, v súvislosti s dlhodobou liečbou pacientov s COVID-19. Americká Správa potravín a liečiv (FDA) už podľa časopisu The Wall Street Journal eviduje žiadosti o klinické testy.





Jedným z týchto experimentálnych liekov je Leronlimab. Ide o monoklonálnu protilátku podávanú injekčne, ktorá bola vyvinutá ako liek proti HIV. Nikdy však nebola úradmi schválená.

Spoločnosť, ktorá liek vyvinula, nedávno začala testovať dobrovoľníkov, teda pacientov s ťažkým, ale aj stredne závažným a miernym priebehom ochorenia COVID-19. Títo dobrovoľníci zatiaľ nehlásili významné vedľajšie účinky.

Expertimentálne lieky

Biotechnologická spoločnosť so sídlom v Miami sa zase zameriava na testovanie Zofinu, experimentálneho lieku pôvodne slúžiacemu na liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Zofin bol navrhnutý najmä s cieľom zlepšenia funkcie regenerácie pľúc.





Preto ju už otestovali u 18 pacientov s ochorením COVID-19, čo za veľmi prísnych podmienok schválila aj FDA. Pri tomto lieku takisto zatiaľ neboli hlásené žiadne významné vedľajšie účinky.

O niečo úspešnejšia na ceste k definitívnemu schváleniu lieku je americká spoločnosť so sídlom v Bostone, kde testujú experimentálny LYT-100. Ide o protizápalový liek zameraný na liečbu zjazvenia na pľúcach, ktorý už sa nachádza v druhej fáze klinického skúšania.

Tabletky aj infúzie

LYT-100 podali dokopy 168 pacientom, ktorí sú najmenej mesiac po hospitalizácii, ale stále majú ťažkosti s dýchaním a ktorých pľúcne snímky dokazujú trvajúce príznaky choroby vo forme spomínaných jaziev.





Liek sa užíva dvakrát denne vo forme tablety, jej očakávanými vedľajšími účinkami sú gastrointestinálne problémy, ako sú nadúvanie a nevoľnosť. Väčšina pacientov by však mala byť schopná podstúpiť liečbu bez problémov.

Presviedčať úrady sa darí aj biotechnologickej spoločnosti na Floride. Nedávno získala súhlas s rozšírením už prebiehajúcej klinickej štúdie, v rámci ktorej lieči pacientov experimentálnym antivírusovým liekom Ampligen podávaným vo forme infúzie.





Okrem pacientov s príznakmi podobnými chronickej únave tak môže testovať aj pacientov s COVID-19. Ampligen je zatiaľ všeobecne dobre tolerovaný, pričom činkuje tak, že aktivuje a zlepšuje prirodzený ľudský imunitný systém, preto by mohol mať do budúcna široké využitie.





Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.