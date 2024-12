Koronavírus bude hýbať svetom aj v novom roku, sociológ však očakáva postupnú stabilizáciu

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) predpokladá, že koronavírus bude takmer určite aj v tomto roku témou dňa.

Okrem rozhodovaní o tom, ako kombinovať rôzne podoby lockdownov a plošného testovania, budeme podľa neho sledovať spory o dostupnosť a dodávky vakcín, ako aj správy o ich účinnosti priamo v „teréne“. Martin Slosiarik z Focusu očakáva, že v druhej polovici roka 2021 sa situácia začne stabilizovať.

Záujem o vakcínu môže byť oveľa vyšší

„Verím tomu, že tému koronavírusu vystriedajú iné témy a vládne strany sa budú môcť zamerať na to, čo voličom odprezentovali vo svojich predvolebných programoch. Pre časť voličov koalície to môže byť dôvod na zhovievavejší postoj k súčasnej vláde, ktorý sa môže prejaviť aj v istom náraste jej dôvery," doplnil Slosiarik pre agentúru SITA.

Podľa Bahnu kampane na podporu vakcinácie zamestnajú kreatívny priemysel na celom svete. „Budeme podľa všetkého aj svedkami šírenia poplašných správ a hoaxov o nebezpečnosti týchto vakcín a o ich neúčinnosti," myslí si sociológ.

Ak sa ukáže, že očkovanie je naozaj jedinou vstupenkou do post-koronavírusového sveta, Bahna očakáva, že záujem o očkovanie bude vyšší než respondenti aktuálne deklarujú vo výskume. „Najmä vtedy, ak by mali mať nezaočkovaní zakázaný vstup na niektoré hromadné podujatia, či do niektorých dopravných prostriedkov," podotkol.

Slováci sa do očkovania nehrnú

Na otázku Ak by dnes bola dostupná vakcína na nový koronavírus schválená Európskou úniou, dali by ste sa zaočkovať? odpovedalo na prelome októbra a novembra kladne 26,8 percenta respondentov. Zaočkovať by sa nenechalo 44,3 percenta a 28,9 percenta opýtaných na otázku nevedelo odpovedať.





Vyplýva to z prieskumu, ktorý vznikol z iniciatívy Mnforce, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Seesame. Z prieskumu, ktorý pre RTVS uskutočnila agentúra Median od 3. do 10. decembra na vzorke 1 007 respondentov, by sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 dalo 37 percent Slovákov. Prieskum bol zverejnený 13. decembra.

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.