Žihľavová limonáda, ktorá chutí. So železnou silou proti únave, anémii a vyčerpanosti

Doprajte si túto jednoduchú a vynikajúcu žihľavovú limonádu a spojíte príjemné s užitočným! Z rastlinnej ríše patrí žihľava medzi najbohatšie zdroje železa, ktoré je zároveň aj veľmi dobre vstrebateľné. Vďaka tomu je žihľava skvelým pomocníkom pri liečbe anémie teda chudokrvnosti.

Pri nedostatku železa sa dostavuje spomínaná anémia, ďalej únava, vyčerpanosť, bledosť a závrate. Na zvýšený prísun železa by mali dbať najmä ženy v období menštruácie. Urobíte iba dobre, keď si doprajete tento žihľavový nápoj.

Doprajte si lahodný svieži elixír, ktorý vám zaručí čistú krv a celkovo pevné zdravie.

Zmienky o používaní žihľavy na liečebné účely existujú už od staroveku. Grécky lekár Dioskurides ňou napríklad liečil krvácanie z nosa, zápal pľúc, vredy či drobné poranenia. Starí Rimania sa ňou ošľahávali kvôli prekrveniu a používali ju aj na čistenie krvi.





Na Slovensku sa žihľava vyskytuje po celom území a vo všetkých výškových stupňoch. Rastie často na miestach, kde dochádza k hnilobným procesom, alebo kde je veľké nahromadenie biomasy, na rumoviskách, pozdĺž ciest, vo vlhkých lesoch, od nížin až po horské oblasti





Nájdete ju takmer všade – rastie v húštinách, pri plotoch, na okrajoch ciest, násypoch. Je veľmi odolná, preto zbaviť sa jej v záhrade nie je jednoduché.





Dorastá do výšky až 1,5 metra, má štvorhrannú byľ, predĺžené a na okrajoch zúbkaté listy a nenápadné kvety.

Má všestranné využitie – dobrým pomocníkom je pri problémoch s močovými aj dýchacími cestami. Čistí krv a odstraňuje únavu, preto sa odporúča piť z nej čaj v rámci jarných prečisťujúcich kúr. Rovnako dobre poslúži pri problémoch so žalúdkom a dokonca priaznivo pôsobí na tvorbu materského mlieka. Podporuje látkovú premenu, činnosť žliaz s vnútornou sekréciou a tvorbu krviniek. Žihľava je výborný liečiteľ, ktorý vám navyše poslúži zdarma.

Recept na žihľavovú limonádu

Ingrediencie :





2 citróny

kúsok koreňa zázvoru

1 hrsť žihľavy

1 PL medu

1 l čistej alebo minerálnej vody





Postup prípravy :





Citróny si ošúpeme, nakrájame a vložíme do mixéra. Pridáme umytú žihľavu.

Pridáme ošúpaný nakrájaný zázvor a zalejeme vodou alebo minerálkou.

Mixujeme pri vysokých otáčkach, kým sa všetky zložky dobre nespoja.

Recept na žihľavové pesto

Ingrediencie :





cca 1/2 kg žihľavy

3 strúčiky cesnaku

2 až 3 PL orieškov (použite ľubovoľné)

soľ a bylinky podľa chuti

olej podľa potreby





Postup prípravy :





Všetko spolu zmixujeme a pridáme olej, aby bola zmes v správnej pestovej konzistencii. Pár týždňov vám vydrží v chladničke aj bez sterilizácie.

Žihľavová nátierka

Ingrediencie :





1 stredná cibuľa, 150 g sparenej žihľavy, 200 g taveného syra, olivový olej, zeleninový vývar, čierne korenie, muškátový oriešok, soľ, celozrnné pečivo, špaldový chlieb





Postup prípravy :





Nazbieranú žihľavu umyjeme v studenej vode a odstredíme v bylinkári. Použijeme len listy. Nasekáme ju na menšie kusy ako bežné bylinky. Na olivovom oleji opražíme nakrájanú cibuľku dozlatista. Pridáme žihľavu, orestujeme a podlejeme zeleninovým vývarom. Necháme chvíľu dusiť. Všetko ochutíme korením a nastrúhame trochu muškátového oriešku. Zmes necháme vychladnúť. Do vychladnutej zmesi pridáme tavený syr.

Žihľava je cenená pre svoje liečivé účinky:

- podpora metabolizmu, trávenie – veľký obsah chlorofylu,

- proti plynatosti,

- bojuje proti chudokrvnosti,

- býva často súčasťou zmesi byliniek na prečistenie krvi,

- odstraňuje z tela škodlivé látky – detoxikácia a kúra z nej,

pôsobí ako antireumatikum,

- má protizápalové účinky a urýchľuje hojenie,

- ovplyvňuje činnosť žliaz,

- má hojivý účinok na popáleniny,

- na zvýšenie tvorby mlieka,

- pôsobí priaznivo na vypadávanie vlasov a stav pokožky hlavy,

- má mierne diuretické účinky – podporuje vylučovanie zadržiavanej vody v tele.





Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.