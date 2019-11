6 druhov bolestí nôh. Ktoré z nich treba brať vážne?

Bolesť nôh občas potrápi každého z nás, no niekedy môže znamenať varovný signál, ktorý by ste nemali prehliadnuť.

„Ak sa po ceste lietadlom sťažujete na ostrú bolesť nôh, môže ísť o príznak hlbokej svalovej trombózy (DVT),“ tvrdí ortopéd Johns Hopkins z univerzity v Baltimore. Tu sú príklady bolestí, ktoré netreba podceňovať.

Presilenie



Ak pociťujete bolesti v prednej časti nohy alebo kolena, je to často známkou presilenia. „Znamená to, že váš organizmus nebol pripravený na zvýšenú fyzickú aktivitu. Na potlačenie týchto komplikácií pomôže ľad, ktorý zmierni bolesť a taktiež zvýšená dávka vitamínu D,“ hovorí Dr. Humbyrd. Do budúcna potom buďte opatrnejší a záťaž zvyšujte postupne.

Kŕče v dolných končatinách



„Kŕče svalov dolných končatín, ktoré trvajú po dobu najmenej niekoľko sekúnd, môžu byť spôsobené presilením alebo dehydratáciou,“ hovorí John-Paul Rue, chirurg v Mercy Medical Center v Baltimore. Ak však trvajú dlho a sú spojené s opakovanými opuchmi, môže ísť hlbokú svalovú trombózu. V tom prípade je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Farebná noha



Hromadenie krvi pod kožou spôsobené krvnou zrazeninou sa mnohokrát prejavuje červeným, modrastým, či až fialovým sfarbením postihnutého miesta. Ani tento fakt netreba určite podceňovať, lebo ak sval nie je zásobený krvou, dochádza k jeho odumretiu.

Bolesť kolena



„V prípade, že pociťujete zvýšenú bolesť kolena pri pohybe kĺbu alebo pri dotyku, táto oblasť je opuchnutá a sfarbená dočervena, môže ísť burzitídu (zápal mazového vačku),“ hovorí Dr. Rue. Tento problém poznajú ľudia, ktorí často kľačia na kolenách a namáhajú kolenný kĺb. Na zmiernenie komplikácií vám pomôže ľad. Ak však problémy pretrvávajú, treba sa poradiť s odborníkom.

Pocity tepla v nohách



Aj toto môže byť prejavom svalovej trombózy. Pocit tepla je totiž príznakom hromadenia krvi.

Bolesti stehien



Stavební robotníci, policajti, a iní, ktorí nosia ťažké pásy, sa často sťažujú na špecifické bolesti nôh v oblasti stehien. „Dôvodom môže byť, že pásy spôsobujú tlak na nerv, ktorý reaguje bolesťou,“ hovorí Dr. Rue. Dlhodobým riešením je znížiť hmotnosť pásu, aby sa uvoľnil tlak na uvedený nerv.



Zdroj: www.rd.com

Pozrite si náš nový Magazín !