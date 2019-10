Varovné signály, ktoré napovedia, že pijete málo vody

Aby bolo možné prežiť, my všetci potrebujeme vodu. Bez vody sa nedá žiť. Voda tiež pomáha udržovať vnútorné fungovanie vášho tela v najlepšej forme. Avšak, mali by ste vedieť, že voda vás udrží hydratovaných iba vo svojej čistej podobe.

Dostatok pitnej vody udrží vaše telo zdravé, pretože voda pomáha pri nastavovaní teploty vášho tela a týmto spôsobom zlepšuje trávenie a pomáha pri odstraňovaní všetkých toxínov. Pravidelné pitie vody je teda pre nás veľmi dôležité a jej nedostatok môže viesť k mnohým vážnym komplikáciám. V tomto bode je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že džúsy, čaje, energetické nápoje a káva sa nepočíta do požiadaviek tekutín v tele. Tiež by ste mali vedieť, že energetické nápoje a káva sú bohaté na kofeín a kofeín môže vysychať telo.





Vaše telo vám napovie, ak vám bude chýbať voda, týmito príznakmi:

Frekvencia močenia

Zdravý človek močí približne 6 až 7 krát denne. Toto číslo sa líši v každom človeku, pretože nie každý vypije rovnaké množstvo vody. Tí, ktorí močia menej ako 2-3 krát denne, by mali začať piť viac vody. Nedostatok vody môže spôsobiť veľa problémov vašim obličkám. To znamená, že vaše obličky nebudú môcť odfiltrovať všetky nečistoty z tela. Preto, ak chcete, aby vaše telo správne fungovalo, je potrebné piť správne množstvo vody denne.

Suchá koža

Aby bola vaša pleť lesklá a hladká, potrebuje vodu. A aby bola zdravá, musí byť hydratovaná po celý čas. Týmto spôsobom vaša pleť nebude suchá a bude mäkká na dotyk.

Bolesti hlavy

Možno ste to nevedeli, ale často sa bolesti hlavy vyskytujú v dôsledku dehydratácie. Bolesti hlavy v dôsledku dehydratácie sa trochu líšia od bežných bolestí hlavy. Je však potrebné pamätať na to, že treba piť tekutiny pomaly.

Sucho v ústach

Sucho v ústach je často spôsobené nedostatkom vody v tele. Avšak, vysoký príjem liekov môže tiež spôsobiť menšiu produkciu slín v ústach. Preto, ak máte neustále sucho v ústach, mali by ste mať vždy pri sebe fľašu s vodou.

Farba moču

Zmena farby moču môže byť hlavným príznakom dehydratácie. Farba moču bude jasná, keď ste dobre hydratovaní. Avšak, ak ste dehydratovaní, farba moču sa významne zmení. Pokiaľ je farba moču čím ďalej tmavšia, musíte okamžite začať piť väčšie množstvo vody.

Avšak by ste nemali piť veľké množstvo vody v malom časovom období, pretože vám môže ostať zle. Musíte pomaly piť vodu, aby vaše telo postupne dopĺňalo vodu do požadovaných orgánov.

Hlad

Už ste niekedy pocítili hlad, aj keď ste sa práve najedli? Keď sa táto situácia stane, mali by ste vedieť, že vaše telo je dehydrované.

Závrat

Niekedy, keď máte pocit ľahkosti v hlave, nemusíte prepadať panike, pretože to pravdepodobne znamená, že vaše telo stráca príliš veľa tekutín. Dehydratácia môže spôsobiť závraty. To je dôvod, prečo keď cítite závrat, musíte vypiť pohár vody. Mali by ste tiež vedieť, že táto podmienka je veľmi častá medzi športovcami, ktorí zostávajú na slnku príliš dlho.

