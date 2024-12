Za posledné tri roky v Bielorusku odsúdili tisícky ľudí po politicky motivovaných obvineniach

5.3.2024 (SITA.sk) - Bieloruské úrady vo svojom záťahu na disent za posledné tri roky odsúdili tisícky Bielorusov na základe politicky motivovaných obvinení. Informovala o tom popredná bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna.

Masové protesty a brutálne represie

Od prezidentských volieb v auguste 2020, ktoré vyvolali masové protesty a brutálne represie, podľa Viasny viedli politicky motivované obvinenia k odsúdeniu prinajmenšom 4 690 ľudí.

Predstaviteľ organizácie Pavel Sapelka pritom poukázal na to, že počet osôb, ktoré čelili politicky motivovanému trestnému stíhaniu, by mohol byť vyšší, keďže skupina nepozná mená všetkých odsúdených.

Bieloruská opozícia zostáva za mrežami

Sapelka poznamenal, že rozsah represií v Bielorusku je dokonca väčší ako v susednom Rusku. Len vlani podľa Viasny čelilo politicky motivovanému vyšetrovaniu najmenej 1 300 ľudí.

„Aj podozrenie z nelojálnosti stačí na spustenie politických represií,“ povedal Sapelka.

Viac ako 1 400 politických väzňov, vrátane lídrov bieloruskej opozície, v krajine zostáva za mrežami.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu