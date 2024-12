Viaceré nemocnice na Slovensku kolabujú, Mikas vyzýva ľudí k zodpovednosti počas sviatkov

Hlavný hygienik Ján Mikas žiada ľudí, aby urobili všetko pre to, aby počas sviatkov nepotrebovali lekársku pomoc. Uviedol to v otvorenom liste, o ktorom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Daša Račková.

Prosba o pomoc

Podľa Mikasa je aktuálna situácia v nemocniciach veľmi vážna a mnohé sú na pokraji kolapsu. Hlavný hygienik tak žiada ľudí, aby si na seba počas sviatkov dávali pozor a okrem opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu dávali pozor aj na prípadné zranenia či iné zdravotné komplikácie.





„Vnímam, že mnohí ste tento rok zažili osobnú stratu, mnohí ste utrpeli ťažké životné rany a prišli o možnosť robiť to, čo vás napĺňa. Cítim, že sa mnohí za to na mňa i mojich kolegov hneváte. Robíme maximum, aby sme nastavenými opatreniami chránili vaše zdravie a aby ste nemuseli prinášať ďalšie obete. Nie, v tejto chvíli nežiadame o uznanie, je to naša práca. Žiadame však o vašu pomoc, pretože ju potrebujeme,“ napísal hygienik v otvorenom liste.





V ňom zároveň žiada ľudí, aby nezneužívali udelené výnimky. Ľudia by si podľa Mikasa mali pred každou návštevou rodiny či blízkych položiť otázku, či je daná návšteva životne nevyhnutná. Ako uviedol, chápe, že ľudia sa chcú navštevovať či vidieť rodinu aspoň na Vianoce, zároveň však pripomína, že v prípade pandémie koronavírusu ide o výnimočné okolnosti.

Skromnejšie Vianoce

Ľudia by sa preto podľa neho mali čo najviac snažiť presunúť stretnutia s rodinou či známymi do online priestoru a osobné návštevy nahradiť napríklad telefonátmi či videohovormi.





„Zmierme sa, prosím, s tým, že vianočné sviatky, ktoré obvykle trávime v hojnosti a radostnej atmosfére širokého kruhu rodiny, priateľov a známych, budú tento rok podstatne skromnejšie. Nie pre zákaz vychádzania, nie pre opatrenia vo vyhláškach, nie pre kontroly v prihraničných oblastiach a v prevádzkach či pre hrozbu sankcií. Ale jednoducho preto, že nám záleží na našich blízkych a komunitách, v ktorých tak radi trávime voľné chvíle“ uviedol Mikas.

Dodal, že ľudia by sa mali snažiť nepohybovať mimo domácnosti, neschádzať sa s ostatnými mimo malých skupín a vyhýbať sa miestam, na ktorých sa združuje vyšší počet ľudí. Vedome by sa tiež mali vyhýbať slabo vetraným priestorom a spoločnosti ľudí bez rúšok a dostatočných rozostupov. Osobnú účasť na bohoslužbách v kostoloch by radšej mali zameniť za rozhlasové alebo televízne vysielanie.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

