Protizápalový liek kolchicín je účinný pri liečbe ochorenia COVID-19 a znižuje riziko komplikácií spôsobených týmto ochorením.

Vyplýva to z výsledkov štúdie lekárov z montrealského kardiologického inštitútu (MHI), o ktorých informovala agentúra AFP.

Užívanie kolchicínu, používaného najmä na liečbu dny, artritického ochorenia kĺbov, znížilo podľa štúdie o 21 percent riziko úmrtia či hospitalizácie ľudí s ochorením Covid-19, a to v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala tzv. placebo.

Štúdia prebiehala v Kanade, USA, Európe a Južnej Amerike a zapojilo sa do nej 4488 ľudí s COVID-19, ktorí v čase zaradenia do nej neboli hospitalizovaní a zároveň mali prinajmenšom jeden rizikový faktor, aký mohol viesť ku komplikáciám s priebehom ochorenia.

Kanadskí lekári uviedli, že išlo o najväčšiu štúdiu „testujúci perorálne podávaný liek“ nehospitalizovaným osobám s koronavírusom.

Vedúci štúdie, kanadský kardiológ Jean-Claude Tardif, ktorý je zároveň riaditeľom Výskumného centra MHI uviedol, že kolchicín je účinný pri predchádzaní nebezpečným zápalovým syndrómom nazývaným tzv. cytokínové búrky, ako aj pri znižovaní komplikácií spojených s ochorením COVID-19.

