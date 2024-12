Počasie predpoveď na Utorok 29. Decembra 2020 prevažne veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď

Dnes bude prevažne veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami dážď alebo dážď so snehom, od stredných polôh sneženie. Ráno ojedinele poľadovica aj snehové jazyky.

Najvyššia denná teplota 3°C až 8°C, na juhozápade, juhu stredného Slovenska, v Above a na Zemplíne do 10°C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -3°C.

Južný až juhozápadný vietor 4 až 9, na východe spočiatku miestami okolo 11, v nárazoch okolo 15 m/s (15 až 30, 40, 55 km/h). V Banskobystrickom kraji miestami slabý vietor. Na horách prudký až búrlivý vietor.

Predpokladané množstvo zrážok: do 3 mm, na strednom a východnom Slovensku ojedinele do 10 mm / od stredných polôh do 5 mm, ojedinele okolo 8 cm snehu





Výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom na horách.





„V okrese Poprad sa na horách miestami očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu,“ uvádzajú meteorológovia s tým, že výstraha bude platiť od nedeľnej 20:00 hodiny do pondelkovej polnoci.





Predpokladaná rýchlosť vetra je v tejto ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje možné nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.





Počasie: Zima alergikov potrápi tiež, po peľovej sezóne prichádzajú alergény vyskytujúce sa v obydliach











Ovplyvňuje šírenie koronavírusu počasie? Vedci identifikovali dva rizikové faktory







Zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na úseku diaľnice D1 Važec - Poprad-Tatry je na vozovke kašovitý sneh hr. 3 cm.





Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, v okolí Komárna suchý. Na strednom a východnom Slovensku je na vozovke miestami čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh hr. 1 - 3 cm. Na cestách I/72 Čertovica - Kráľova Lehota, II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso a na II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy je miestami čerstvý sneh hr. 4-5 cm, na ceste II/539 Podbanské - Tatranská Polianka je čerstvý sneh hr. 5-10 cm.





Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek prevažne mokrý, okrem HP Zbojská, Vrchslatina, Donovaly, Besník, Čertovica, Šturec, Fačkov, Huty, Chorepa, Súľová, Grajnár a Vernár, kde sa na vozovkách vyskytuje kašovitý až utlačený sneh hr. 1 - 3 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Cesta III/2301 Zuberec - Zverovka je uzavretá pre padajúce stromy a silný vietor!

HP Donovaly (cesta I/59) a Čertovica (I/72) sú uzavreté pre nákladnú dopravu nad 10 m pre husté sneženie!

Pre silný dážď alebo silné sneženie je dohľadnosť do 100 m na D1 v okolí lokalít Považská Bystrica, Horný Hričov, Poprad, Košice, Moldava nad Bodvou a Milhosť!

V okolí lokality lokalít Ilava, Dobšiná, Štítnik, Rožňava a Plešivec fúka nárazový vietor! Silný vietor sa vyskytuje v oblastiach Šurany, Čadca, Liptovské Matiášovce, Štúrovo, Nové Zámky, Belá a Trstená.





Pozor! Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica!

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774).

Pre vozidlá nad 12 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Fačkovské sedlo (cesta I/64).

Cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.





Počasie pranostiky December

Ak začne zima až s adventom, potrvá desať týždňov.

Keď v advente je na stromoch inoväť, bude veľa ovocia.

V advente, keď vietor fúka a stromy sa nakláňať k sebe, bude hojnosť ovocia.





Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu.

Mierny december, mierna celá zima.

Ak december leje, január potom zaveje.

Blatnatý december, blatnatý celý rok.

Na suchý december nasleduje suchá jar.

Aký je december, taký je jún.





V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.

Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.

Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.

Ak je studený a mrazivý december, bude aj celá zima tuhá.

Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.

Studený december, skorá jar.

Mrazy, čo december zaseje, až január a február zožne.

Keď december bystrí, január a február iskrí.

Zelené Vianoce - biela Veľká noc.

Aká zima v decembri, také teplo v júni.





