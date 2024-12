Počasie predpoveď na piatok 9. apríla 2021 jasno, postupne zväčšená oblačnosť

Dnes bude jasno postupne zväčšená oblačnosť. Ráno ojedinele, v Žilinskom kraji a na Zemplíne miestami, hmla alebo nízka oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 7 °C až 13 °C, na západnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska 12 °C až 17 °C.

Teplota na horách vo výške 1500 m spočiatku okolo -6 °C, postupne -2 °C. Slabý, postupne prevažne južný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch miestami okolo 15 m/s (55 km/h). Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor.

Predpokladané množstvo zrážok: bez zrážok





Počasie pranostiky Apríl

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre.

Apríl seno seje.





Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.

Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.





Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný máj.

Teplý dážď v apríli sľubuje žeň dobrú a jeseň požehnanú.

V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň.

Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.

Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.

Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.

Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.

Aprílová a májová voda vypije víno.

Apríl v daždi, máj v kvete.

Mokrý apríl, suchý jún.

Čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, jún mu to háji.

Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.

Ak je v apríli krásne, čisto, bude máj nepríjemný iste.

Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.

Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.

Suchý apríl nie je po vôli gazdom.

Ak apríl pekný, máj bude ružový.

Suchý apríl, mokrý jún.

Dobrý apríl, zlý máj.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.