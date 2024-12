Počasie predpoveď na Nedeľu 3. Januára 2021 oblačno až zamračené

Dnes bude oblačno až zamračené, na západe ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele hmlisto. Postupne na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom.

V polohách od cca 700 m, v Banskobystrickom kraji aj nižšie, sneženie. Najvyššia denná teplota 1 °C až 7 °C, na juhozápade a Zemplíne do 9 °C.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -2 °C. Slabý, na západe východný až juhovýchodný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele do 15 m/s (10 až 30, nárazy 55 km/h). Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor.





Predpokladané množstvo zrážok: do 3, v Banskobystrickom a Košickom kraji miestami do 8 mm / od stredných polôh do 8 cm snehu





Odporúčame:

Počasie na 10 dní

























Počasie: Zima alergikov potrápi tiež, po peľovej sezóne prichádzajú alergény vyskytujúce sa v obydliach











Ovplyvňuje šírenie koronavírusu počasie? Vedci identifikovali dva rizikové faktory







Zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami suchý.





Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa na vozovke môže miestami vyskytovať kašovitý alebo utlačený sneh hr. 1 cm. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je na vozovke utlačený sneh hr. 3 cm. Miestami zľadovatený sneh do hr. 1 cm sa nachádza na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a II/535 odb. Dobšiná - Palcmanská Maša.





Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na HP Vrchslatina a Dobšiná sa na vozovkách miestami vyskytuje čerstvý až kašovitý sneh hr. 1 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pozor! Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica!

Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774).

Pre vozidlá nad 12 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Fačkovské sedlo (cesta I/64).

Cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá - v zime nie je udržiavaná.





Počasie pranostiky Január

V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.

Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.

Keď január vodu pustí , v ľad ju zas marec zhustí.

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Januárové dažde, siatinám nešťastie.





Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.

Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.

Čo január zazelená, to máj spáli.

Teplý január - poľutuj bože!

Biely január, zelený máj, plné stodoly a staje, dobre je na gazdovskom dvore.

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.

Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.

Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.

Keď je január biely, november je zelený.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

Január studený, marec teplý.





Odporúčame:

Predpoveď počasia









Odporúčame:

Horoskopy na dnes





Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.