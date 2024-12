Počasie na Štvrtok 18. Júna 2020 na väčšine územia prehánky alebo dážď

Dnes bude oblačno až zamračené, k večeru ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne.

Najvyššia denná teplota 20 až 24 st., na juhovýchode ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 12 st.

Slabý, v južnej polovici západného Slovenska prevažne severozápadný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.

Predpokladané množstvo zrážok: do 15, pri búrkach ojedinele 15 až 40, výnimočne i viac

Výstrahy

SHMÚ



Výstraha prvého stupňa platí vo štvrtok od 12.00 do 20.00 hod. pre celé územie Slovenska.





S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky s úhrnmi 20 až 40 milimetrov a nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. Sprievodnými javmi môžu byť prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.





Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,

ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.





Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).





Odporúčame:

Počasie pranostiky Jún

Ak veje vietor začiatkom júna, potom veje osem dní.

V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí.

V júni mnoho rýb, málo zrna.

Aký jún, taký december.





Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, včelár pri nich zle obstojí.





Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď začneme kosiť.

Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

Daždivý jún celé leto pokazí.





Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biednym.

Ak je jún suchý, nebude sud hluchý.

Suchý jún plní sudy vínom.









Výstrahy ku dňu 18. 6. 2020

Horská záchranná služba

Vysoké Tatry

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Nad 2000 m n.m. sú veľké snehové polia, v záveroch dolín až súvislá snehová pokrývka - zvýšte opatrnosť! Pri prechode snehových polí odporúčame použiť stúpacie železá a čakan. Po 20:00 sa začína stmievať.

Nízke Tatry

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi.

Západné Tatry

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Od cca 2000 m n. m. je nesúvislá vrstva snehu. Zelený TZCH na Lomnô a zelený TZCH Prosečné je zle značený, s obmedzenou priechodnosťou (množstvo popadaných stromov) !

Malá Fatra

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Po dažďoch sú niektoré chodníky mokré a blatisté, treba zvoliť dobrú obuv. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!!









Veľká Fatra

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je od 14. 6. 2020 otvorená.

Lučanská Malá Fatra

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Ferrata na Martinské hole je do 1. 6. 2020 otvorená.

Slovenský raj

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Dolina Bieleho potoka je opäť otvorená, ale treba pri prechode technických zariadení zvýšiť opatrnosť, lebo sa stále pracuje na ich oprave. Roklina Veľký Sokol (žltá turistická značka) je od 8. mája až do odvolania uzavretá pre údržbu technických zariadení. Ferrata HZS v rokline Kyseľ je otvorená. V Stratenskej tiesnine je poškodený rebrík, odporúčame zvýšiť opatrnosť.

Stredné Beskydy

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Chodníky sú miestami premočené a blatisté. Dbajte na opatrnosť.

Kysuce - Oščadnica

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Po daždi sú chodníky premočené a blatisté!

Kremnica - Skalka

Popoludní sa očakáva výskyt búrok! Po daždi sú chodníky premočené a blatisté! Od 1.6. sú všetky ferratové cesty na Skalke, vrátane visutého mosta otvorené.

Poloniny

Popoludní sa očakáva výskyt búrok!





Klimatológ Lapin: Prevládajúce teplé počasie prispieva k častejšiemu výskytu suchých období, Slovensko začne mať problémy s vodou.







Tohtoročné leto bude mimoriadne horúce, predpovedajú meteorológovia



