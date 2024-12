Opozičné strany kritizujú stretnutie ministra Blanára s Lavrovom, ide o nepriateľské gesto voči spojencom

2.3.2024 (SITA.sk) - Opozičné strany kritizujú stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Hnutie Progresívne Slovensko (PS) toto stretnutie označilo za krok proti politike Európskej únie (EÚ), ktorej je Slovensko súčasťou, a tiež za zvrat dlhodobého zahranično-politického smerovania štátu.

„Minister Blanár sa stretol s hlavným diplomatom štátu, ktorý označuje Slovenskú republiku za svojho nepriateľa, ktorý napadol susedný štát a ktorého predstavitelia naznačujú, že Ukrajinou by sa ich ťaženie nemuselo skončiť. Pre predstaviteľov Smeru zrejme ide o predvolebnú hru na voličov obdivujúcich Rusko. Potvrdili tým, že súčasná vláda už Slovensko nevidí na Západe, ale vidí sa skôr v autoritatívnom smerovaní a v nadbiehaní diktátorským režimom," myslí si podpredseda PS Tomáš Valášek.

Ukrajina by sa mala vzdať časti územia

Progresívci poukázali na to, že Smer-SD, spolu s Blanárom, opakuje, že chce mier, no podľa PS len opakujú proruské naratívy a naznačujú, že Ukrajina by sa mala vzdať časti územia, pričom zodpovednosť za konflikt hádžu na Západ. PS dúfa, hoci neočakáva, že Blanár rozhovor s Lavrovom využil na diskusiu o mieri, hnutie zdôraznilo, že Rusko ho môže kedykoľvek priniesť, podľa nich stačí, ak stiahne svojich vojakov.

„Minister Blanár sa stretol s mužom, ktorý nesie priamu zodpovednosť za ruskú agresiu na Ukrajine, ktorá spôsobila smrť tisícov civilistov a stámiliardové škody. Blanár tak Slovensko zaradil k Iránu, Severnej Kórei, Číne alebo k Maďarsku. Je to zrada našej zahranično-politickej orientácie," vraví poslanec za PS Ivan Štefunko. K stretnutiu sa vyjadrilo i Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).

Obnovenie vzťahov po stiahnutí vojska

„Zaujímalo by ma, či mu povedal to, čo hovorí doma - že Slovenská republika podporuje Ukrajinu ako mierovú, demokratickú, teritoriálne celistvú krajinu v medzinárodne uznaných hraniciach. Či mu povedal, že vidí perspektívu Ukrajiny v Európskej únii a že Slovensko podporuje mierové aktivity vrátane iniciatívy prezidenta Ukrajiny vedúce k čím skoršiemu začatiu mierových rokovaní," vyjadril sa poslanec za KDH Marián Čaučík.

Poukázal tiež na to, že podľa správ na webe ruského ministerstva zahraničných vecí, ruská strana potvrdila pripravenosť obnoviť vzťahy vo viacerých oblastiach. Čaučík je toho názoru, že k takémuto obnoveniu vzťahov by Slovensko malo pristúpiť až potom, ako Rusko stiahne svoje vojská z okupovaných ukrajinských území.

Nepriateľské gesto voči spojencom

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) označila stretnutie Blanára s Lavrovom za nepriateľské gesto voči našim spojencom. Podľa poslanca Juraja Krúpu si Blanár podáva ruku s jedným z najbližších ľudí ruského prezidenta Vladimira Putina

„Stretnutie Juraja Blanára s človekom, ktorý je okrem iného na sankčných zoznamoch, je len dôkazom toho, že Ficova vláda nás ťahá na Východ,“ myslí si poslanec. Po krokoch vlády Roberta Fica sa podľa liberálov Slovensko ocitá v čoraz väčšej medzinárodnej izolácii.

„Robert Fico preberá rétoriku ruskej propagandy a miesto spolupráce s našimi partnermi v EÚ a NATO pochlebuje Kremľu a Putinovi. Bohužiaľ, tu už nejde len o narušené vzťahy vo V4 a s Európskou komisiou, ale stretnutie Blanára s Lavrovom je jasné nepriateľské gesto voči našim spojencom,“ vraví predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.

Nemorálka, ktorou sa v živote riadia

Predseda hnutia Slovensko, ktorý otázku o predmetnom stretnutí dostal od médií na tlačovej besede, skonštatoval, že sa vôbec nečuduje. „Je to v súlade s ich nemorálkou, ktorou sa v živote riadia," vyjadril sa. Dodal, že on sám by si z pozície ministra zahraničných vecí demokratického štátu s Lavrovom ruku nepodával.

Slovenský rezort zahraničia stretnutie zatiaľ nekomentoval. Predseda slovenskej vlády Robert Fico (predseda Smeru) uviedol, že spoločne diskutovali o možnostiach, ktoré by mohol priniesť pripravovaný mierový samit vo Švajčiarsku.

„Plne podporujem takúto vyváženosť," uviedol Fico. „Vedel som o tomto stretnutí a odporúčal som ministrovi, aby sa s ruským ministrom stretol," dodal. Vyjadril sa tiež, že Slovensko by malo vykonávať suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, orientovanú na všetky štyri svetové strany.

