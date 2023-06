Mlieko, syry a vajcia zdraželi za rok o takmer 40 percent. Za posledný mesiac najviac stúpla cena zelenina

Potraviny a bývanie sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac.

Potraviny ukrajujú z nákladov domácností podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej približne pätinu, v prípade bývania ide dokonca zhruba o štvrtinu celkových spotrebných výdavkov.

Aj preto sú spotrebitelia na ich vyššie ceny citlivejší. Medziročné tempo zdražovania vo februári mierne zrýchlilo v oblasti potravín a nealkoholických nápojov, a to na 27,8 %.

Drahšie mliečne výrobky

V prípade cien bývania prišiel miernejší cenový rast o 14,3 %. Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpisujú pod vysokú infláciu v krajine.





Zákazníci v obchodoch platili vo februári výrazne viac v podstate za všetky kategórie potravín. Mlieko, syry a vajcia boli dokonca podľa Sadovskej drahšie o 37,1 %.





Ovocie bolo podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka najpomalšie zdražujúcou potravinovou položkou. Dynamika medziročného rastu sa vo februári spomalila aj v prípade mäsa.





Silný nárast cenoviek vo februári zaznamenala podľa Koršňáka najmä zelenina, v porovnaní s januárom o takmer desatinu. To sa prejavilo aj na zrýchlení medziročného rastu z 22,4 % na 25,6 %.

Rekordné maximum





Ako ďalej uviedla analytička 365.bank Jana Glasová, svetové ceny potravín vo februári oproti januáru opäť klesli, a to už jedenásty mesiac po sebe. Vyplýva to z Indexu cien potravín Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý sleduje ceny obilnín, olejov, mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a cukru.









Index cien potravín sa dostal na rekordné maximum vlani v marci, keď ceny potravín prudko zdraželi po vypuknutí vojny na Ukrajine. Odvtedy už však každý mesiac index podľa Glasovej klesá a aktuálne sú svetové ceny potravín o 19 % nižšie ako v marci 2022. Zároveň platí, že index je na najnižšej úrovni od septembra 2021.





Februárový pokles svetových cien potravín bol len mierny, a to o 0,1 %. Pod pokles indexu sa podpísalo podľa Glasovej hlavne zníženie cien rastlinných olejov a mliečnych výrobkov.





Výraznejšiemu poklesu zabránili výrazne rastúce ceny cukru. Ceny obilnín a mäsa sa oproti januáru výraznejšie nezmenili. „Klesajúce ceny svetových potravín vytvárajú priestor aj pre postupné spomalenie cenového rastu potravín v tomto roku,“ poznamenala Glasová.

