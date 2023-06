Epidemiológ očakáva ďalšiu pandémiu. Otázka nie je, či príde, ale kedy

V čase, kedy Spojené kráľovstvo prekročilo hranicu 100-tisíc mŕtvych pre ochorenie COVID-19, epidemiológ z University of Edinburgh prišiel s varovaním pred ďalšou pandémiou, ktorá podľa neho už môže „byť za rohom“.

Podľa profesora Marka Woolhousea nie je otázkou, či svet čaká nová epidémia, otázka znie, kedy príde. Popredný expert tak nadviazal na dokument Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá už v roku 2018 predstavila takzvanú Chorobu X.

Posledných 50 rokov sa každých 12 až 24 mesiacov odborníkom podarí objaviť jeden alebo dva nové vírusy, ktoré sú schopné infikovať veľké množstvo ľudí konštantne rýchlym tempom. A práve na to reagovala pred takmer troma rokmi aj WHO.

Do zoznamu najnebezpečnejších ochorení, ktorý každoročne vydáva, sa v tom čase zaradil aj neznámy vírus s názvom Choroba X. Dostal sa rovno do prvej desiatky, pričom v tom čase tento názov predstavoval neznámy patogén, ktorý môže spôsobiť globálnu pandémiu.

WHO zoznam vydáva s cieľom upozorniť jednotlivé krajiny sveta na význam zdravotnej politiky a prevencie. Práve Woolhouse bol pritom jedným z vedcov, ktorí boli WHO oslovení, aby Chorobu X zaradili do tohto zoznamu.

Chorobou X môžeme dnes nazvať aj koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19. Podľa Woolhousea však na svet „číha“ ďalšia takáto choroba. Profesor pre britský The Independent na otázku, či by mohla byť ďalšia Choroba X za rohom odpovedal: „Jednoznačne.“

Epidemiológ z Edinburghu zároveň dodal, že „nikdy nevieme presne predpovedať udalosti, ktoré nastanú, musíme to robiť na základe štatistiky pravdepodobnosti“. Napriek tomu s kolegami vedeli určite, že Choroba X bude pravdepodobne koronavírusom SARS alebo MERS.

Dá sa povedať, že keďže súčasnú pandémiu spôsobuje vírus SARS-CoV-2, vedci sa pri definovaní Choroby X nemýlili. MERS-CoV (z ang. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) je rovnako vírusové respiračné ochorenie.

SARS-CoV, MERS-CoV a SARS-CoV-2 sú všetko koronavírusy, ktoré sa objavili v posledných dvadsiatich rokoch. Napriek upozorneniam WHO a súčasnej situácii však špecifické medicínske protiopatrenia proti nim stále neexistujú.

Aj preto možno aktuálne na celom svete evidujeme viac ako 100 miliónov ľudí prípadov pozitívnych na SARS-CoV-2. Za 10 mesiacov, odkedy WHO vyhlásila pandémiu, si ochorenie COVID-19 vyžiadalo už 2,16 miliónov obetí.

Podľa profesora Woolhousea to však môže byť ešte horšie, ak si nedáme pozor. „Nie som si istý, či sa uvažuje o ďalšej hrozbe, zatiaľ čo sa svet naplno koncentruje na nájdenie riešenia problému, ktorý aktuálne máme,“ povedal epidemiológ.

Dodal tiež, že Spojené kráľovstvo malo skutočne „vyspelé a prepracované plány“ na zvládnutie pandémie, avšak pandémie chrípkovej. COVID-19 je ale koronavírus. „Myslím, že pre mňa to je tiež veľká lekcia,“ sype si Woolhouse popol na hlavu.

Podobný názor má aj slovenský vedec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Slovenskej akadémie vied (SAV) Peter Celec. Pre portál vZdravotníctve.sk ešte v polovici januára tohto roka potvrdil, že virológovia po celom svete očakávali veľkú chrípkovú pandémiu.

„A stále ju čakajú. Času majú tieto aj iné vírusy dosť,“ uviedol Celec v rozhovore o mutáciách nového koronavírusu. Chrípkové vírusy totiž podľa neho „mutujú rýchlejšie a aj úplne inými mechanizmami“, ako koronavírusy, aj keď všetky sa označujú ako RNA vírusy.

Práve z tohto dôvodu je možné, že najbližší vírus, ktorý spôsobí celosvetovú pandémiu, bude chrípkový. Takým bol napríklad aj pandemický vírus A(H1N1), ktorý je kombináciou prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu chrípky.

Od apríla 2009 do apríla 2010 identifikovali 60,8 milióna prípadov, z toho sa odhaduje 151 700 až 575 400 obetí, pričom asi 80 percent boli ľudia mladší ako 65 rokov. To, prečo je rozpätie počtu obetí také veľké, vysvetľuje aj údaj z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ).

„Zo 424 hlásených prípadov na Slovensku vtedy došlo k úmrtiam u 86 osôb (20,3 %)… Z celkového počtu úmrtí bol u 56 pacientov potvrdený pandemický vírus A (H1N1) 2009,“ uvádza ÚVZ. Vírus sa totiž potvrdzoval až dodatočne, čo sa však nerobilo na celom svete pri všetkých obetiach.

Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy



Aj po očkovaní môžete koronavírus šíriť ďalej, upozorňuje epidemiológ



Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz