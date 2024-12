Zomrela speváčka Tina Turner

Vo veku 83 rokov zomrela legendárna speváčka Tina Turner. Umelkyňa, ktorá má na konte okrem iných hit What’s Love Got to Do With It, naposledy vydýchla v utorok po dlhej chorobe u nej doma v Küsnachte pri Zürichu. Smutnú správu potvrdil jej manažér.

Tina Turner začala kariéru v 50. rokoch minulého storočia počas prvých rokov rokenrolu a neskôr sa stala typickým zjavom hudobnej stanice MTV.

Po Tine Tuner zostal manžel Erwin Bach, ktorého si vzala v roku 2013, a dvaja Ikeovi synovia, ktorých si adoptovala.

RTVS v súvislosti s úmrtím speváckej legendy Tiny Turner mimoriadne zaraďuje do vysielania Dvojky v utorok 24. mája o 21.55 h hudobný dokument Tina Turner zo série "Video killed the radio star".





Turner sa nielenže stala hudobnou legendou, ale aj vzorom pre mnoho ľudí. Jej odhodlanie a sila, ktoré prejavovala vo svojom verejnom živote, ale aj v súkromí, sa stali inšpiráciou.





V roku 2013 sa Turner rozhodla ukončiť svoju hudobnú kariéru definitívne a odvtedy sa viac venovala svojmu súkromiu. Aj napriek tomu jej dedičstvo žije naďalej v srdciach fanúšikov a jej vplyv na hudobnú scénu je nezameniteľný.

Z dna ku hviezdam

Turner, vlastným menom Anna Mae Bullock, bola jednou z najúspešnejších umelcov na svete a obdivovateľov mala aj medzi mnohými kolegami, od Beyoncé po Micka Jaggera. Preslávila sa po boku jej manžela Ikea Turnera v 60. rokoch minulého storočia.





Napriek tomu, že ich 20-ročný vzťah sprevádzalo fyzické a emocionálne násilie a po ňom skončila finančne na dne, sa Tina Turner sama stala superhviezdou, ktorá bola hlavným lákadlom koncertov aj o mnoho rokov neskôr.

Umelkyňa, charakteristická odvážnymi vystúpeniami a chrapľavým, silným hlasom, predala celosvetovo viac ako 150 miliónov nahrávok.

Medzi nesmrteľnými

Časopis Rolling Stone ju v roku 2004 zaradil do zoznamu nesmrteľných interpretov The Immortals – The Greatest Artists of All Time, je členkou Rock’n’rollovej siene slávy a tri jej piesne River Deep – Mountain High, Proud Mary a zmienený What’s Love Got to Do with It uviedli do Siene slávy cien Grammy.





Na konte má aj osem hudobných cien Grammy a zlatý gramofónik získala aj za celoživotné dielo. Medzi jej najznámejšie piesne patria tiež Private Dancer, We Don’t Need Another Hero či The Best.





Život Turnerovej inšpiroval film, browadwayský muzikál i dokument Tina (2021), ktorý nazvala jej verejným rozlúčením. Sama sa tiež objavila v niekoľkých snímkach, napríklad v muzikáli Tommy (1975) či Šialený Max a Dóm hromu (1985).

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.