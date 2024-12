Žilinská Kia plánuje výrazne rozšíriť produkciu elektromobilov, avizuje investíciu za viac ako sto miliónov eur

Kia Slovakia plánuje na Slovensku v rozmedzí rokov 2024 až 2028 investovať do výroby elektromobilov takmer 108 mil. eur. Automobilka pritom na rozšírenie svojej produkcie žiada aj pomoc štátu.

Možný investičný stimul

Podľa materiálu predloženého na medzirezortné pripomienkové konanie by fabrika mohla získať investičný stimul vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške takmer 30 mil. eur. O jeho konečnej podobe bude rozhodovať vláda.

„Spoločnosť plánuje rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne úpravou a doplnením aktuálnej výrobnej linky pre výrobu všetkých modelov automobilov tak, aby umožňovala výrobu súčasných modelov vozidiel Ceed a jeho karosárske verzie (Ceed, XCeed, ProCeed a Ceed Sportswagon), Sportage a jeho elektrifikované verzie a zároveň výrobu dvoch nových, plne elektrických modelov vozidiel, jedného v nižšej strednej triede a jedného v triede SUV,“ píše sa v materiáli.

Plánovaný vzrast produkcie automobilky

Modifikácia výrobnej linky, teda prevádzky lisovne, zvarovne, lakovne a montáže, je nutná pre umožnenie súbežnej výroby automobilov so spaľovacími motormi a automobilov s plne elektrickým pohonom. Vďaka investícii by mala produkcia automobilky vzrásť o 36 %.

„Priemerná výrobná kapacita súčasnej produkcie v hodnotovom vyjadrení za roky 2020 až 2022 bola 5,6 mld. eur. Plánovaný objem rozšírenej produkcie by mal v roku 2028 dosiahnuť 7,6 mld. eur,“ avizuje fabrika.

Začiatok prác na investičnom zámere bol naplánovaný na január 2024, ukončenie prác na december 2028. Začatie výroby odhaduje Kia Slovakia na jún roku 2025 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity na december 2028. V priamej súvislosti s investičným zámerom pritom spoločnosť neplánuje vytvoriť nové pracovné miesta. Má však povinnosť zachovať 3 510 existujúcich pracovných miest.

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. Kia Slovakia má dlhodobo stabilný počet 3 700 zamestnancov a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych verziách – Ceed, Sportswagon, ProCeed a XCeed. Druhým modelom je športovo-úžitkový Kia Sportage.

