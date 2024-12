Ženy sú oproti mužom v značnej nevýhode, pre nižšie platy majú menej finančných možností a ťažšie si plnia svoje záväzky

V dôsledku rodovej nerovnosti zarábajú ženy takmer o pätinu menej ako muži, čo má dopad na ich ekonomickú samostatnosť, finančné možnosti a v neposlednom rade aj na dôchodky.

Podľa prieskumu 365.bank sa pritom viac ako polovica Slovákov zhoduje na tom, že pre ženy môže byť náročnejšie splácať svoje finančné záväzky. Celkovo 46 % opýtaných to považuje za dôsledok platovej nerovnosti.

Ženy zarábajú menej

Plat a schopnosť plniť finančné záväzky hrá pri žiadosti o úver dôležitú úlohu. Banky v tomto prípade posudzujú bonitu klienta, hodnotia jeho disponibilný príjem, preverujú disciplínu splácania existujúcich úverov či úverové zaťaženie v iných bankových inštitúciách. Taktiež si môžu overiť, či žiadateľ používa kreditnú kartu a či ju pravidelne spláca.

Rovnocenné podieľanie sa na spoločných záväzkoch, kedy splácajú úvery obaja partneri súčasne, je v menej ako polovici rodín, ktoré čerpajú nejaký typ financovania v banke. Úhrada finančných záväzkov je v dvoch z piatich rodín výhradne na pleciach muža.

Splácanie viacerých úverov naraz

Zároveň tiež platí, že tí, ktorí majú skúsenosť s využívaním spotrebných úverov, sa nevyhýbajú ani splácaniu viacerých úverov naraz, čo už môže byť pre rodinný rozpočet zaťažkávacou skúškou.

Postavenie mužov a žien v téme financovania sa pritom líši. Vyše 63 % Sloveniek súhlasí s tvrdením, že ženy musia viac ako muži zvažovať, či si požičajú peniaze, a to v dôsledku vyšších možných komplikácií s jej splácaním.





Približne rovnaké percento tiež súhlasí s tvrdením, že práve kvôli nižším príjmom je pre ženy plnenie týchto záväzkov náročnejšie. Pod nižšie príjmy sa okrem všeobecného nastavenia pritom podpisuje aj materstvo, starostlivosť o deti, skrátené úväzky, či častejšie OČR.

