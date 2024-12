Zážitok z adventných trhov: Vyberáme tie najkrajšie v Dolnom Rakúsku

Mesto Baden pozýva od 18. novembra je vianočný trh "Advent v parku" opäť v znamení udržateľnosti. Týka sa to regionálnej gastronómie aj témy predchádzania vzniku odpadu. Mesto je populárne svojimi rímskymi kúpeľmi. Oddych počas uponáhľaného obdobia vo vodnej a saunovej krajine so 14 liečivými prameňmi a rôznymi bazénmi, ako je napríklad otvorený sírny bazén, vám dá zabudnúť na predvianočný stres. Ten je skvelý napríklad aj po romantickej zimnej túre, ktorá vedie údolím Helenental z Badenu do Allandu.