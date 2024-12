Zaraďte najnovší liek na liečenie rakoviny prsníka medzi preplácané, vyzýva KDH ministerku Dolinkovú

Slovenské zdravotníctvo by nemalo váhať pri schvaľovaní a zaradzovaní nových inovatívnych liekov na rakovinu do kategorizačných zoznamov. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) najnovšie žiada ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby zabezpečila preplácanie z verejného zdravotného poistenia nového lieku pacientkam v pokročilom štádiu onkologického ochorenia rakoviny prsníka.

Priama platba tohto lieku sa odhaduje v desiatkach tisíc eur, ktorú si pacientky dovoliť nemôžu. Navyše liek má aj medzinárodné pozitívne odporúčania na jeho použitie.

Medzinárodné pozitívne odporúčania

„Aj Národný inštitút pre hodnoty a technológie v zdravotníctve hodnotil daný liek v decembri minulý rok ako významný s prínosom pre liečbu pacientov s týmto typom onkologického ochorenia. Z medzinárodného hľadiska, napríklad vo Veľkej Británii má tento liek od mája 2022 pozitívne odporúčanie na štandardné hradenie v predmetnej indikácii. V Českej republike je liek od 25. mája 2023 do 1. júla 2026 rovnako hradený z verejného zdravotného poistenia,“ uviedol poslanec KDH František Majerský. KDH upozorňuje, že nový liek na liečenie pokročilého štádia rakoviny prsníka navyše nie je na Slovensku ani systémový problém práve naopak, je príkladom toho, ako sa to má robiť v prípade inovatívneho lieku.

Kategorizačný proces

Liek už má prvú registráciu v Európskej liekovej agentúre (EMA) na použitie v Európskej únii (EÚ) z novembra 2021. Americká lieková agentúra (FDA) ho schválila na použitie v USA vo februári 2023. Držiteľ registrácie požiadal o kategorizáciu na Slovensku 31. júla 2023.





,,Odvtedy beží kategorizačný proces, ktorý by mal skončiť do konca marca 2024, alebo bude ďalej pokračovať, ak sa nedohodnú na zmluve o úhrade z poistenia. Jediné, čo by sa tomu procesu dalo vyčítať, že posudzovanie trvalo päť mesiacov. Odvtedy bežia už len zákonné lehoty,“ spresnil Majerský.

Najčastejšia onko-diagnóza u žien

Podľa dostupných štatistík je najčastejšou onkologickou diagnózou v prípade žien práve rakovina prsníka. Karcinóm prsníka tvorí na Slovensku 18 percent zo všetkých karcinómov v ženskej populácii.





„Aj na základe vyššie uvedeného nerozumiem, prečo na Slovensku nedokážeme pacientkam v pokročilom štádiu onkologického ochorenia zabezpečiť z verejného zdravotného poistenia úhradu inovatívneho lieku, ktorý má preukázaný významný klinický prínos pri agresívnom nádore prsníka, ktorý má vysokú mortalitu,“ konštatoval Majerský.

