Záchvaty paniky: 7 dôležitých krokov, ako ich prekonať

Strach z budúcnosti a stavy úzkosti bývajú jednou z možných reakcií na udalosti, ktoré sa priamo či nepriamo dotýkajú asi každého z nás. Takisto i dlhodobé vystavenie stresu nášmu psychickému zdraviu neprospieva. Keď máme záchvat paniky, strácame nad sebou kontrolu. S týmto stavom sa dá však vyrovnať, pretože pre človeka nepredstavuje fyzickú hrozbu.

Čo sú záchvaty paniky

Je to náhly nástup intenzívneho strachu, ktorý vedie k fyzickým reakciám tela, ako je búšenie srdca, žalúdočná nevoľnosť, neschopnosť nadýchnuť sa, tlak na hrudníku, chvenie, potenie a podobne.

Často sa záchvat paniky podobá na infarkt. Doteraz nie sú jasné príčiny, ktoré spúšťajú tieto náhle stavy úzkosti. Niekedy sa môže pridružiť strach zo straty vedomia a vnímania reality. Ak sa záchvat paniky opakuje, treba s tým niečo robiť. Existuje niekoľko spôsobov, ako tento stav prekonať a vrátiť sa do reality.

Správne dýchanie

Pri prvom náznaku záchvatu paniky je dôležité sústrediť sa na dýchanie. Nádychy a výdychy by mali byť vedomé, dlhé, hlboké. Hlboké dýchanie pomáha zmierniť reakciu na stres a úzkosť.

Pokojné miesto

Počas nástupu záchvatu paniky je lepšie nájsť pokojné, tiché miesto, kde je málo ľudí. Najlepšie, ak si môžeme sadnúť a relaxovať, kým sa stav nevráti do normálu. Postačí samostatná izba, kútik alebo pracovňa. Môžeme ísť von a sadnúť si na lavičku. Dôležité je, aby sme zaujali pohodlnú pozíciu a snažili sa relaxovať. Odporúča sa používať meditačné alebo relaxačné techniky. To pomôže vyrovnať sa s úzkosťou.

Ak nie je kam ísť, môžeme jednoducho na chvíľu zavrieť oči a sústrediť sa na dýchanie. Metóda pomáha obzvlášť dobre, ak nás záchvat paniky prepadne v dopravnom prostriedku či uprostred davu ľudí.

Napínanie a uvoľnenie svalov

Na zastavenie paniky je možné použiť najjednoduchšiu techniku ??uvoľnenia svalov: napríklad striedavo napínať a uvoľňovať jednotlivé svalové skupiny. Môžu to byť svaly chrbta, rúk, nôh, brucha. Napätie a relaxácia pomáhajú kontrolovať stav svalov, sústrediť sa na to a odvádzať tak pozornosť od úzkosti i strachu. Takéto cvičenia nám pomôžu naučiť sa rýchlo rozlišovať medzi svalovým napätím i relaxáciou a rozpoznať včas nástup záchvatu paniky.

Predstavme si pekné miesto

So strachom a úzkosťou sa môžeme vyrovnať tak, že si predstavíme niečo príjemné, bezpečné, spojené s pozitívnymi emóciami. Môže to byť miesto, kde sa človek cíti príjemne, domáci miláčik či niekto blízky. Hlavná vec je, že obraz vyvoláva pozitívne emócie a pomáha nám upokojiť sa.

Sledujme svoje pocity

Stavy paniky sú často sprevádzané pocitom nereálnosti, odlúčenia, straty kontroly. Ako sa s tým vyrovnať? Môže pomôcť sústrediť sa na prítomnosť. Zamerajme sa na dobre známe vnemy: napríklad materiál látky šiat, ktoré máme na sebe a podobne. Odvrátime tak pozornosť od úzkosti, ktorá vyvoláva paniku, aby sme si udržali kontrolu nad situáciou.

Starajme sa o svoje zdravie

Záchvat paniky mnohokrát vyzerá ako infarkt alebo dusenie. Preto by sme radšej mali vyhľadať lekára, sledovať zdravotný stav, aby nedošlo k zámene záchvatu paniky s príznakmi nebezpečnej zástavy srdca. Ak sa takéto epizódy vyskytujú pravidelne, treba byť ešte opatrnejší a podstúpiť lekárske vyšetrenie. To nám pomôže pochopiť, či príznaky skutočne súvisia so stresom, úzkosťou alebo majú inú príčinu. Pravidelná diagnostika a zdravotná starostlivosť pomáhajú znižovať výskyt záchvatov úzkosti.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.