Zachráni Sputnik očkovanie na Slovensku? Okolo ruskej vakcíny je ticho, ŠÚKL aj odborníci však majú jasný názor

Už päť týždňov v skladoch v Šarišských Michaľanoch leží 200-tisíc dávok ruskej vakcíny Sputnik V. Napriek tomu, že bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) jej terapeutické použitie schválil ešte 1. marca, stále sa ňou neočkuje.

Podľa posledného prieskumu, ktorý pre agentúru SITA realizovala od 19. do 28. marca tohto roka spoločnosť Nielsen Admosphere, by ruská očkovacia látka mohla opäť „nakopnúť“ spomaľujúce sa tempo očkovania.

Aj keď z prieskumu robenom na vzorke 503 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov vyplynulo, že najdôveryhodnejšia je pre Slovákov vakcína od konzorcia Pfizer a BioNTech, hneď druhá v poradí je Sputnik V.

Tejto vakcíne však ešte ostáva približne 18 dní do schválenia Európskou liekovou agentúrou (EMA), aspoň podľa skúseností s Modernou.

Viac ako polovica opýtaných

Ruskej očkovacej látke vyvinutej Gamalejovým národným výskumným centrom plne alebo skôr dôveruje 56 percent respondentov prieskumu. Vakcíne Comirnaty dôveruje len o kúsok viac, teda 61 percent opýtaných.





Sputnik tak z hľadiska dôveryhodnosti „predbehol“ ďalších päť vakcín, ktoré sú už inštitúciou EMA schválené alebo aktuálne podstupujú schvaľovací proces.





Zaujímavosťou je aj to, že k účinnosti a bezpečnosti ruskej vakcíny sa nevedelo vyjadriť iba 14 percent účastníkov prieskumu.

Ale k vakcíne Moderna, ktorá je v Európe schválená a na Slovensku sa ňou bežne očkuje, sa nevedelo vyjadriť až 20 percent opýtaných. Zdá sa teda, že na ruskú očkovaciu látku majú Slováci jasnejší názor ako na väčšinu ostatných vakcín.

Sputnik V alebo nič

Na základe iného prieskumu, ktorý si nechal spraviť Igor Matovič (OĽaNO) ešte predtým, než ruskú vakcínu kúpil a nechal doviezť na naše územie, bývalý premiér tvrdil, že Sputnikom by sa nechalo zaočkovať 300-tisíc ľudí, ktorí by inak očkovanie odmietli.





Jeho názory sa však nestretli s pochopením kolegov, čím sa začala koaličná kríza. Kým sa riešila, Sputnik bol v akomsi vákuu. Spoločnosť Imuna Pharm Šarišské Michaľany vykonávala testy toxicity, ďalšie testy súbežne s nimi vykonával Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).





Ten dostal podľa hovorkyne ústavu Magdalény Jurkemíkovej za úlohu zaujať stanovisko k bezpečnosti, účinnosti a kvalite vakcíny, vykonať fyzickú kontrolu v miestach výroby a mal zabezpečiť laboratórnu kontrolu dovezených šarží. Prvé dva body ŠÚKL zvládol vo vlastnej réžii.

S tretím požiadal o pomoc Biomedicínske centrum SAV: „Ku dnešnému dňu niektoré laboratórne testy stále prebiehajú. Trvanie laboratórnej kontroly do veľkej miery závisí od termínu dodania objednaných reagencií, a preto ho nie je možné urýchliť.“





Túto informáciu pre portál vZdravotníctve.sk potvrdila aj hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová: „Posudok ešte nie je ukončený, aktuálne prebiehajú tri laboratórne testy.“ Dodala, že o ostatných detailoch budú verejnosť včas informovať.

Ticho pred búrkou?

Na čo ale rezort čaká, jasné nie je, nakoľko Jurkemíková vysvetlila, že v čase zaslania hodnotiacej správy, teda 30. marca, boli k dispozícii výsledky 11 zo 14 parametrov laboratórnej kontroly. „Zvyšné parametre by však nemali vplyv na stanovisko štátneho ústavu,“ dodala.

Laboratórne testy zodpovedajú niektoré otázky o farmaceutickej kvalite vakcíny, na základe len laboratórnych testov však nie je možné prijať záver o účinnosti a bezpečnosti u ľudí. Konkrétne to znamená, že ŠÚKL neprijal a ani neprijme „záver o pomere prínosov a rizík vakcíny Sputnik V“.





Dôvodov je viacero, hlavne množstvo chýbajúcich údajov od výrobcu, nekonzistentnosť liekových foriem a nemožnosť vzájomne porovnávať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách, ako pre portál vZdravotníctve.sk uviedla Jurkemíková.





Napriek tomu ŠÚKL naďalej pracuje na zabezpečení laboratórnych testov dovezených šarží, aj keď bez dostatočných dôkazov odborné stanovisko neprijme. „O očkovaní danou vakcínou i naďalej rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva SR,“ pripomenula Jurkemíková.

Nejasné detaily

Ministerstvo bude v prípade schválenia terapeutického použitia neregistrovaného lieku musieť vyriešiť niekoľko praktických problémov, ako je napríklad systém registrácie pre záujemcov o očkovanie Sputnikom či to, v ktorých očkovacích centrách bude dostupný.

Tempo očkovania medzitým klesá. Štátna tajomníčka rezortu Jana Ježíková pred sviatkami uviedla, že zníženie vekovej hranice na očkovanie nie je v súlade s tým, aký vývoj predpokladali. Zároveň sa v okolitých krajinách epidemiologická situácia zhoršuje.





Vyvstáva preto otázka, či by v rámci jedného z cieľov Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19, a to zaočkovať čo najskôr potrebné množstvo tri milióny Slovákov, nebolo rozumné s použitím Sputnika V ďalej nečakať. Opýtali sme sa odborníkov.

Prieskumy nálad

Epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa k otázke, či by sa vzhľadom na veľký záujem o očkovanie ruskou vakcínou mala pustiť do obehu vyjadrila jasne: „Ja by som určite počkala na schválenie EMA.“





Dodala tiež, že je to štandardný korektný postup, s čím súhlasí aj jej kolega, lekár a vedec Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vakcínou Sputnik V by pred schválením takisto neodporúčal očkovať.

„Prieskumy nálad sú nepochybne zaujímavé, ale snáď nebudeme nahrádzať odborné posudky inštitúcií ako EMA prieskumom verejnej mienky,“ dodal Celec s tým, že je aj tak úplne nepodstatné, čo si laik, expert, prípadne väčšina myslí.





Podstatné podľa Celeca je, aké sú výsledky klinických štúdií a aké sú dáta, ku ktorým má, alebo by aspoň mala mať, prístup EMA, prípadne ŠÚKL.





„Ktovie, možno sa raz dožijeme toho, že výskum sa zruší a nahradia ho ankety. Je úlohou vzdelávacích inštitúcií, ako sú škola a rodina, vysvetľovať, že odborníkom sa človek nestane prečítaním si pár statusov na sociálnej sieti,“ uviedol na záver.

Unikátna túžba

Martin Smatana, bývalý riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky si myslí, že situácia s „túžbou“ po Sputniku je pomerne unikátna, lebo to je vakcína, o ktorej je spomedzi ostatných vakcín v obehu bezkonkurenčne najmenej informácií a napriek tomu sa teší veľkej podpore.





„Reálne máme len jednu štúdiu v magazíne Lancet, pričom u ostatných existujú už desiatky štúdií či príkladov z praxe. Ak sa pozrieme na ostatné neregistrované vakcíny, kde taktiež chýbajú dáta z reálnej praxe, tak tie sa tešia rádovo nižšej popularite,“ uviedol Smatana.

Podľa analytika táto túžba pramení skôr z nejakého ideového presvedčenia ako zo skúseností. Tým, že sa v rámci solidarity vzdali viaceré krajiny dodávok Comirnaty v prospech Slovenska, tak už nehrozí že budeme jedna z najmenej očkovaných krajín v rámci Európskej únie.

Popularita sa dá zvýšiť aj inak

„Tlak na to, aby sme teda používali neregistrovanú vakcínu, ku ktorej ani ŠÚKL zatiaľ nevedel vydať pozitívne stanovisko, je teda nižší. Ja som v tejto oblasti konzervatívny, bez schválenia by som vakcínu Sputnik V nepoužíval,“ dodal Smatana.





Rozumie existencii ľudí, ktorí chcú jedine Sputnik, aj tomu, že by to navýšilo ochotu sa očkovať. Avšak, percento takýcho ľudí je otázkou mediálnej kampane, komunikácie, proaktívneho prístupu ministerstva k ľuďom a nielen otázkou toho, v akú vakcínu ľudia veria.





„Popularita očkovania sa teda dá zlepšiť aj aktívnou kampaňou ministerstva, nie tým, že pustia do obehu neregistrovanú vakcínu. Za mňa by som teda čakal s jej oficiálnym používaním. Sputnik V je vo svojom 33. dni procesu Rolling review od EMA. Moderna dostala povolenie za 51 dní. Všetko závisí od ochoty danej strany a kvality potrebných údajov a vakcíny,“ doplnil na záver.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Slovenské Vianoce pred 100 rokmi: Aké boli zvyky, ako vyzerala štedrá večera a čo sa odvtedy zmenilo?

Rok 1924 bol v Československu obdobím, keď sa mladý štát snažil upevniť svoje základy a zlepšiť životné podmienky svojich obyvateľov.

Slovenské mestá začali pociťovať výhody modernizácie, no na vidieku boli tradície a zvyky stále hlboko zakorenené v každodennom živote. Vianočné sviatky vtedy mali iný charakter – boli menej komerčné, no o to viac prepojené so zvykmi, poverami a symbolikou.

Ako tieto sviatky prebiehali, čo ich odlišovalo od tých dnešných a čo sa ani za 100 rokov vôbec nezmenilo nám prezradila etnologička Katarína Nádaská. Porozprávala nám nielen o tradičných jedlách a zvykoch, ale aj o tom, ako vianočné sviatky ovplyvňovali rozvoj nového štátu a aké miesto v nich mala propaganda.

Spoločenské pomery v Československu v roku 1924

Rok 1924 bol pre mnohých obdobím, keď sa spoločnosť pomaly spamätávala z prvej svetovej vojny. Na Slovensku sa začínal rozvoj, a hoci chudoba bola stále prítomná, ľudia pociťovali zlepšenie životných podmienok.





Československo bolo v tom čase už niekoľko rokov stabilnou parlamentnou demokraciou s prezidentom, parlamentom a najvyšším súdom. Slovenské ženy patrili medzi prvé v Európe, ktoré získali volebné právo a mali možnosť študovať na novozaloženej Univerzite Komenského.

Na Slovensku sa rozvíjala infraštruktúra – budovali sa nové cesty a železnice, priemysel postupne dobiehal české regióny. V kultúre dominovalo Slovenské národné divadlo, kde sa hrávali predstavenia v slovenčine, češtine, maďarčine a nemčine, čo odrážalo jazykovú rôznorodosť krajiny.

Vianoce sa stávajú bohatšími

V mestách sa začala tradícia stavania „vianočných stromov republiky“. V Bratislave bol tento strom postavený pred Národným divadlom a bol ozdobený elektrickými svetlami, čo bolo novinkou spojenou s elektrifikáciou Slovenska. Stromy boli osvetlené aj v ďalších väčších mestách, ako Košice a Žilina. Elektrifikácia postupne prenikala aj na vidiek, hoci oveľa pomalšie.

Nádielka “od Ježiška” pod stromčekom bola štedrejšia, keďže ekonomická situácia sa po skončení Veľkej vojny zlepšila a ľudia mali viac peňazí. Deti dostávali praktické aj zábavné darčeky, ako knihy, pastelky, školské pomôcky (tabuľky a griflíky), spoločenské hry, športové potreby (sánky, lyže, korčule) či bábiky a futbalové lopty.

Tradičné vianočné zvyky v minulosti

V minulosti boli Vianoce spojené s množstvom zvykov a povier, ktoré mali symbolický význam a odrážali spôsob života ľudí v danom období. Napríklad na Štedrý deň sa verilo, že sa z domu nesmie nič požičiavať – či už potraviny, alebo predmety. Ľudia sa obávali, že by sa tieto veci mohli vrátiť „počarované“.





Tiež bolo zvykom, že skoro ráno na Štedrý deň prišli muži do domu zaželať požehnané sviatky. To bolo považované za dobré znamenie. Naopak, nebolo žiadúce, aby sa prvými návštevníkmi v ten deň stali ženy, pretože to prinášalo smolu.

Pri upratovaní, ak sa smeti odniesli k dverám suseda, verilo sa, že sa tým rodina zbaví bĺch na celý rok. Keď už bola rodina hotová s varením a pečením, začali sa prípravy na štedrú večeru. Pod vianočný stromček sa položila malá otiepka sena, okolo stola sa rozložila slama a do kúta izby sa umiestnil snop ovsa. Tieto symboly mali zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom roku.





Na východnom Slovensku bol ešte v roku 1924 zachovaný zvyk, že rodina po štedrej večeri spala na zemi na slame. Tento zvyk mal pripomínať, že Ježiš Kristus sa narodil v maštali na slame.

Aj štedrá večera sa za 100 rokov zmenila

Na vidieku sa Štedrá večera niesla v duchu tradičných zvykov a symboliky. Stôl sa prikryl čistým, novým obrusom, pod ktorý sa kládlo obilie na znak hojnosti. Na stole nechýbali oplátky – tie si už gazdiná pripravovala sama a každý si z nich odlomil kúsok pred jedlom.





Jedlá na vidieku zahŕňali rôzne druhy polievok: kapustovú, hubovú, mliečnu alebo fazuľovú. Z hlavného jedla sa podávali bobáľky (opekance) s makom, ryža, varená alebo pečená ryba, a kaše – kukuričná, krupicová či ryžová.





Na východnom Slovensku boli súčasťou večere aj pirohy – buď sladké s lekvárom, alebo slané so zemiakmi. Po večeri často prichádzali koledníci, ktorí spievali vianočné piesne pod oknami domov. Tento zvyk na vidieku pretrval až do druhej svetovej vojny.

Koláče na štedrovečernom stole

Na vidieku sa piekli kysnuté koláče – makovníky, tvarohovníky a orechovníky, ktoré mali vydržať celé sviatky. Medovníky sa pripravovali už na začiatku adventu a slúžili nielen ako pochúťka, ale aj ako ozdoba na stromček.





Typickou pochúťkou bolo sušené ovocie – slivky, jablká a hrušky, ktoré si ľudia pripravovali vo veľkom množstve. Deti si ich obľúbili ako jednoduchú a zdravú náhradu sladkostí.

Mestskí “páni” si dopriali aj medvedie labky

V mestách sa začali objavovať modernizované zvyky. Pod obrus sa namiesto obilia kládli šupiny z kapra alebo peniaze, ktoré si ľudia uchovávali v peňaženkách pre finančnú hojnosť.

Pečenie koláčov bolo rozmanitejšie – objavovali sa vianočky, bábovky a prvé druhy drobného pečiva, ako grilážky, kokosové pusinky či medvedie labky.

Propaganda počas Vianoc v roku 1924

V roku 1924 ešte nebola vianočná propaganda výrazným prvkom sviatočných osláv. Československo bolo mladým unitárnym štátom a vianočné sviatky sa často využívali na zdôraznenie významu vzniku republiky. V mestách sa organizovali „Vianočné stromy republiky“, čo boli veľké verejné vianočné stromčeky symbolizujúce jednotu a nový začiatok pre obyvateľov Československa.





Na vidieku sa tento politický rozmer prejavoval len mierne, najmä prostredníctvom článkov v tlači, ktoré oslavovali výhody republiky. Tieto texty mali často jemne propagandistický tón a zdôrazňovali, že ľudia žijú lepšie ako počas Rakúsko-Uhorska.

Tvrdá systémová propaganda prišla až neskôr

Systémová propaganda, akú poznáme z neskorších období, prišla až v 30. rokoch, keď nacistické Nemecko a Sovietsky zväz využívali sviatky na šírenie ideológií. Na Slovensku sa takéto vplyvy objavili až neskôr.





Vianoce roku 1924 tak predstavovali predovšetkým oslavu pokoja a jednoty v novovzniknutom štáte s dôrazom na národné hodnoty a nový začiatok pre obyvateľov Československa.

Aké sú najväčšie rozdiely medzi Vianocami v roku 1924 a dnes?





Betlehem ako symbol Vianoc

Vianoce mali v roku 1924 hlbší duchovný charakter, keďže ich podstata spočívala najmä v oslave narodenia Ježiša Krista. Betlehem bol symbolom Vianoc, nie vianočný stromček, ktorý sa v tom čase ešte len dostával do popredia. Každá rodina mala svoj vlastný Betlehem, ktorý si vážila a často si ho generácie odovzdávali. Betlehemy boli rôzne – drevené, voskové či papierové a ich výroba i starostlivosť o ne patrili k významným tradíciám.

Vianočný stromček ako novinka

V roku 1924 už stromčeky boli súčasťou Vianoc, ale skôr ako novinka. Deti si v tom čase neprajú darčeky pod stromčekom, ale stromček samotný. Stromček sa považoval za darček a jeho zdobenie bolo jednoduché, často pozostávalo zo slamených ozdôb.





Zmeny vo výzdobe

Zdobenie domácností sa od roku 1924 výrazne zmenilo. Zatiaľ čo v tom čase bol novinkou strom republiky s prvými elektrickými žiarovkami, dnes sú Vianoce charakteristické prezdobenými stromčekmi, svetelnými dekoráciami, blikajúcimi reťazami a osvetlenými domami, čo je fenomén posledných desaťročí.

Posolstvo Vianoc sa nezmenilo

Dnešné Vianoce sú často spojené so stresom, najmä pre ženy, ktoré popri práci zabezpečujú, aby bolo všetko dokonale pripravené – upratané, navarené a darčeky nakúpené. Tento tlak môže zatieniť pokoj a pohodu, ktoré by mali byť základom Vianoc. Čo však zostáva nemenné, je snaha rodín stretnúť sa a stráviť drahocenný čas spolu.