Záchranári po zemetrasení v Turecku vytiahli živú päťčlennú rodinu, v troskách strávila až 129 hodín (video)

11.2.2023 (SITA.sk) - Až 129 hodín od pondelňajšieho ničivého zemetrasenia strávili v troskách zničenej budovy piati členovia tureckej rodiny, kým ich odtiaľ živých vytiahli záchranári.

O tri hodiny neskôr v meste Gaziantep záchranári vytiahli spod trosiek živého muža Sezaia Karabasa a jeho malú dcéru Sengul. Na videu, ktoré zverejnila CNN Turk, možno počuť, ako otec prosí záchranárov, aby pátrali po jeho manželke, ktorá je podľa neho stále nažive a zostala zakliesnená vo dverách.

„Som navždy vaším dlžníkom,“ povedal muž. Taktiež po 132 hodinách v provincii Hatay vytiahol tím záchranárov i 34-ročného Erdina Guzeldogana.

Počas sobotňajšieho pátrania v Turecku zachránili taktiež 70-ročnú dôchodkyňu a 16-ročného chlapca. „Aký je dnes deň?“ opýtal sa záchranárov tínedžer Kamil Can, ktorý bol 119 hodín uväznený pod troskami v tureckom meste Kahramanmaras. Keď ho vytiahli zo sutín, usmieval sa a zdalo sa, že je v poriadku.

Také šťastie však nemalo 13-ročné dievča v meste Antakya. Zomrelo skôr, ako mu mohli lekárske tímy amputovať končatinu a vyslobodiť ho z trosiek.

Okno na prežitie pod troskami sa podľa expertov rýchlo uzatvára. „Prvých 72 hodín sa považuje za kritických. Miera prežitia v priemere do 24 hodín je 74 percent, po 72 hodinách je to 22 percent a na piaty deň je to šesť percent,“ vyjadril sa odborník na prírodné nebezpečenstvá anglickej Nottingham Trent University Steven Godby.

Katastrofické zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac ako 25-tisíc mŕtvych. Zaradilo sa tak medzi desať najsmrteľnejších za ostatných 20 rokov. V samotnom Turecku to bolo najsmrteľnejšie zemetrasenie sa viac ako 80 rokov.

