Vývoj ceny elektriny závisí od lacnejšieho uhlia a drahších emisných povoleniekm, tvrdí analytik

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) - Budúci vývoj veľkoobchodných cien elektriny si netrúfajú odhadnúť ani energetici.

Hľadajú nové väzby

„Táto otázka je rozoberaná veľkým množstvom analytikov, ktorí hľadajú nové informácie a väzby medzi rôznymi komoditami s dopadom na ceny elektriny. Stále však ostáva v hre uhlie a v poslednom čase viac známe emisné povolenky,“ uviedol pre agentúru SITA špecialista nákupu elektriny Stredoslovenskej energetiky Marián Rosinec.

Uhlie si od začiatku roka drží klesajúci trend, no v poslednom období po niekoľkých korekciách je v cenovom intervale bez výrazného trendu nahor alebo nadol. Za tohoročný pokles cien môžu podľa stredoslovenských energetikov hlavne jeho veľké zásoby.

„Je to globálny problém, ktorý však nie je celosvetovo rozložený rovnomerne. Prvá na muške je Čína, ktorá v tomto roku znižuje importy uhlia do svojej krajiny,“ myslí si Rosinec.

Ceny uhlia celosvetovo ovplyvnia aj Austrálčania. Tí rozbiehajú nové veľké uhoľné ložisko so zameraním na čínsky trh. „Vlastník tvrdí, že sa neobáva dopytu o jeho uhlie, no z jeho strany to môže byť len upokojovanie trhu. Navyše, aj v Austrálii sa sprísňujú environmentálne predpisy a investori sa vyhýbajú novým uhoľným projektom,“ dodal Rosinec.

Výroba hlavne z plynu

Nemecko ako prvé, v spojitosti so zmenami klímy, rozhodlo o úplnom odstavení výroby elektriny z uhlia do roku 2038. „Toto bude mať v budúcnosti dopad predovšetkým na ceny uhlia s dodávkou do Európy,“ podotkol Rosinec. Podľa neho sa predpokladá, že znížená výroba z uhlia bude nahradzovaná výrobou hlavne z plynu.

„Dodávky skvapalneného plynu LNG už v tomto roku voči predchádzajúcim rokom, dosahujú jeho rekordné dovozy do Európy,“ doplnil. Veľkoobchodné ceny elektriny ovplyvní podľa stredoslovenských energetikov aj eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou.

Momentálne sa emisné povolenky, po období s neistotou okolo brexitu, podobne ako uhlie, obchodujú viac v portfóliách špekulantov s určitými výkyvmi. Spolu s legislatívnymi zmenami sa v tomto roku pre emisné povolenky predpokladá ešte mierny rast k hodnotám okolo 30 eur za tonu.

„Znamená to, že rast povoleniek podporí aj rast cien elektriny. No naopak klesajúce ceny uhlia a možné spomaľovanie ekonomiky, bude ceny elektriny tlačiť nadol. Vzniká tu otázka, ktorý fundament bude mať pre tento rok väčšiu váhu, čo momentálne nedokážeme s určitosťou predpovedať,“ uzavrel Rosinec.





