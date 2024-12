Vyšehradská štvorka nie je len o politike, Korčok zvýšenie príspevku do medzinárodného fondu víta

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) chváli vládou odobrený zvýšený príspevok do Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF).

Vláda na svojom rokovaní vo štvrtok 14. októbra schválila jeho zvýšenie z dvoch na 2,5 milióna eur ročne. V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac prostriedkov pre kultúru

Zvýšenie príspevku do fondu podľa ministra dokazuje, že Vyšehradská štvorka (V4) nie je len o veľkej politike.

„Je dobré, že MVF môže z týchto zvýšených zdrojov svoje projekty viac zamerať na kultúru, a to najmä pre mladých ľudí. Presne tento rozmer musíme vo V4 podporovať, aby sme neboli vnímaní výlučne ako politický blok v rámci Európskej únie,“ povedal Korčok.

Praje si, aby sa aj prostredníctvom MVF kultivoval obraz V4 v očiach verejnosti a celej Európskej únie (EÚ).

Fond podporuje aj štipendiá

Počas 21 rokov pôsobenia posúdil MVF viac ako šesťtisíc grantových projektov a udelil takmer tritisíc štipendií v celkovej hodnote presahujúcej 96 miliónov eur.

„V rámci spolupráce s krajinami západného Balkánu MVF od roku 2008 podporil vyše 70 projektov a udelil štipendiá 201 študentom, ktorí mohli študovať v krajinách V4. Celková suma podpory tak dosiahla takmer 3,5 milióna eur,“ uvádza rezort diplomacie.

V regióne Východného partnerstva má MVF aktuálne 34 aktívnych projektov v hodnote 1,1 milióna eur a ďalšie projekty v hodnote 250-tisíc eur, do realizácie ktorých smerujú investície z tzv. Fondu Solidarity V4 pre Východné partnerstvo.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

