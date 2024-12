Výhru Slovana v úvode nadstavbovej časti Niké ligy v Ružomberku zariadil mladík Nino Marcelli

9.3.2024 (SITA.sk) - Piatkovým duelom pod Čebraťom sa začala nadstavbová časť slovenskej futbalovej I. ligy. Domáci MFK Ružomberok v skupine o titul vyšiel bodovo naprázdno, keď podľahol obhajcovi titulu Slovanu Bratislava 0:1.

O všetkom rozhodol v závere prvého polčasu mladík Nino Marcelli gólom do siete Tomáša Frühwalda.

Belasí majú veľký náskok

Počas ďalšieho víkendu absolvuje Slovan domáci duel proti Trnave a hráči Ružomberka sa predstavia v Podbrezovej.

"Belasí" v neúplnej tabuľke vedú už o 19 bodov pred MŠK Žilina a o 21 bodov pred tretím Spartakom Trnava.

"Som veľmi spokojný s prístupom hráčov a takisto aj s výkonom. Vedeli sme, že v Ružomberku nás čaká ťažký zápas, že súper mal výbornú formu. Tréner Smetana veľmi pomohol tímu organizáciou hry. Mužstvo má tiež vysokých a silových hráčov, z čoho doteraz ťažili. My sme sa na to pripravili. Bol som presvedčený, že naši hráči budú dobrí v tom, že budú veľa behať, čo sa aj potvrdilo. Bol to súbojový zápas, v ktorom nám chýbalo šesť ofenzívnych hráčov. Boli sme však nebezpeční, aj keď to nebol zápas o vyložených šanciach. Ružomberok mal jednu čistú tutovku, keď nás podržal brankár. Z našej strany to bol výborný kompaktný výkon. V závere nám už trošku aj dochádzali sily," okomentoval tréner Vladimír Weiss starší zisk troch bodov svojich zverencov, cituje ho oficiálny web najvyššej domácej súťaže.

Ružomberčania sú v tabuľke skupiny o titul na poslednej 6. priečke.

Dva rozdielne polčasy

"Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom nás Slovan veľmi nepúšťal do postupného útoku, nám prípravná fáza veľmi nešla. Museli sme sa skôr spoliehať na rýchlejší prechod, jednak s dlhými loptami, alebo cez strany. Hostia však vzadu boli veľmi pozorní a dôrazní. Napokon to zlomil gól na konci polčasu, bola to obrovská škoda pre nás. V druhej polovici sme mali viac možností na prestriedanie či na zmenu tempa alebo spôsobu hry. Slovan potom skúsene spadol do bloku a naše mužstvo malo viac priestoru na prípravnú fázu. No myslím si, že s takto vzniknutým priestorom sme sa mohli lepšie vysporiadať a rýchlejšie sa dostávať do finálnej tretiny. V tomto smere sme boli trošku pomalší. Slovan dal gól, mal aj nejaké príležitosti, pričom my až druhý polčas, keď sme súpera občas dostali pod nejaký tlak, tých šancí sme si však vytvorili málo na to, aby sme skórovali a tak zápas sme nezvládli," zhodnotil kouč Ondřej Smetana.

Úvodné kolo nadstavbovej časti skompletizujú počas víkendu. V skupine o titul v sobotu Žilina hostí Podbrezovú a v nedeľu Trnava privíta Dunajskú Stredu.

V skupine o udržanie sa sú všetky tri stretnutia na programe v sobotu - Košice si zmerajú sily s Trenčínom, Skalica s Banskou Bystricou a Zlaté Moravce s Michalovcami.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.