Všeobecná zdravotná poisťovňa prirovnala Nemocnicu Bory k mestskej poliklinike

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odmieta, že Nemocnica Bory je nemocnicou novej generácie. Toto tvrdenie je podľa štátnej zdravotnej poisťovne zavádzajúce.

„Aktuálne je toto zdravotnícke zariadenie podľa odborníkov schopné poskytnúť zdravotnú starostlivosť na úrovni mestskej polikliniky,“ uviedla štátna poisťovňa v tlačovej správe.

Posudzovanie žiadostí

VšZP má aktuálne pre svojich poistencov v Nemocnici Bory zazmluvnených 33 ambulancií a je pripravená posúdiť ďalšie žiadosti hneď, keď ich nemocnica Bory skompletizuje a odstráni nedostatky.

Zdravotná starostlivosť v regióne je podľa poisťovne dostatočne zabezpečená aj vďaka iným štátnym či súkromným zariadeniam, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých odbornostiach.

„Záleží nám na tom, aby naši poistenci mali prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti aj v Nemocnici Bory,“ tvrdí hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

Aktívna komunikácia

Poisťovňa je podľa nej s týmto zdravotníckym zariadením v aktívnej komunikácii, kompletné žiadosti posudzuje a opakovane vyzýva Nemocnicu Bory na doplnenie absentujúcich povinných dokladov a na odstránenie nedostatkov.





VšZP zároveň ubezpečuje poistencov, že má v Bratislavskom kraji zazmluvnený dostatočný počet zdravotníckych zariadení tohto typu, ako aj špecializovaných zdravotných zariadení a zariadení, ktoré poskytujú komplexnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých odbornostiach.

„Nemocnica Bory by aktuálne mala venovať svoje plné úsilie k dosiahnutiu rozpočtového krytia, aby nebola financovaná na úkor iných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Namiesto konštruktívnej snahy o zaradenie do rozpočtu verejnej správy vedenie Borov strávilo viac než rok tvorbou zbytočného mediálneho tlaku, keďže prvá oficiálna žiadosť o zazmluvnenie časti zdravotnej starostlivosti prišla do VšZP až 15. februára 2023,“ dodala hovorkyňa VšZP.

