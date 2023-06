Voľnočasové poukazy narážajú na problém, Slovensko.Digital vidí pri registri veľké množstvo rizík

Občianskeho združenie Slovensko.Digital nepovažuje za reálne, aby sa stihol do konca roka 2022 zaviesť nový register pre voľnočasové poukazy, ktoré by malo dostať každé dieťa vo veku od päť do 18 rokov.

Zakladateľ združenia Ľubor Illek v tlačovej správe vysvetlil, že samotné naprogramovanie aplikácie nemusí byť náročné, no zdĺhavý môže byť proces súvisiaceho verejného obstarávania.

Chýba portál aj pre jednoduchšiu činnosť

Zároveň upozornil, že najväčšia a najzložitejšia časť práce je spojená so získavaním a udržiavaním údajov zapísaných v informačných systémoch a centrálnych registroch verejnej správy a navrhovanej aplikácie. V návrhu z pohľadu informačných a komunikačných technológií (IKT) vidí združenie veľké množstvo rizík, nesprávnych predpokladov a návrhov riešení, a to dokonca v rozpore s inými platnými zákonmi upravujúcimi výkon eGovernmentu v SR. Illek podotkol, že návrh Zákona o financovaní voľného času dieťaťa mali možnosť preštudovať v časovej tiesni, až po jeho schválení vládou minulý týždeň.

„Nie sme presvedčení, že v situácii, keď verejná správa zatiaľ nedokázala vytvoriť jednotný a široko používaný webový portál ani pre podstatne jednoduchšiu činnosť, akou je napríklad objednávanie sa na vyšetrenie u lekára, bude možné rozmanitý svet voľnočasových aktivít a ich priebehu efektívne vtesnať do jednotnej aplikácie,“ zhodnotilo Slovensko.Digital.









Illek poukázal aj na to, že návrh zákona predpokladá, že všetci rodičia a poskytovatelia voľnočasových aktivít budú nakladať s kontom dieťaťa výlučne prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie. Vysvetlil však, že pre eGovernment platí zásada, že občan si môže sám vybrať, či bude pri plnení administratívnych povinností komunikovať elektronicky, alebo nie.

Veľká používateľská frustrácia

Na Slovensku je podľa neho stále veľká skupina občanov, ktorí elektronicky komunikovať nevedia alebo nechcú. Z tohto dôvodu požadujú ponechať zásadu možnosti voľby spôsobu komunikácie. Navyše, v situácii, keď sa všetkým rodičom majú „doručiť prihlasovacie údaje a heslo“, vidí združenie vysoké riziká plynúce zo zabudnutia a zneužívania týchto údajov. Združenie varuje aj pred vznikom nových byrokratických povinností a veľkej používateľskej frustrácie, keďže návrh zákona zároveň nariaďuje priamo v aplikácii vykonávať veľké množstvo úkonov.

V návrhu zákona podľa Slovensko.Digital absentuje proces prípravy projektovej dokumentácie v zmysle Vyhlášky o riadení IKT projektov vo verejnej správe. Illek tiež konštatoval, že v návrhu zákona identifikovali veľké množstvo nových a hlavne duplicitných povinností a konceptov vytvorených špeciálne pre jeho účel.





Ide napríklad o nové identifikátory dieťaťa, nové prihlasovacie údaje a heslá, špeciálny režim komunikácie „cez aplikáciu“. Keďže pre účely výkonu eGovernmentu je platný zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, žiadajú, aby bol aj špecifický účel financovania voľnočasových aktivít vykonávaný v jeho rámci. „Nevytvárajme paralelný vesmír.





Sme presvedčení, že veľká časť mohla byť vyriešená v rámci štandardného procesu prípravy zákonov, ktorý zahŕňa aj možnosť verejného, transparentného a odborného pripomienkovania a hľadania najlepšieho možného riešenia,“ uviedol Illek.

Matovičove voľnočasové poukazy sú schvaléne, deti dostanú každý mesiac 60 eur

Každý mesiac má dieťa vo veku päť až 18 rokov získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 60 eur.

Dostať ich má na konto, ktoré zriadi Finančné riaditeľstvo SR.

Vyplýva to zo zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý parlament schválil 83 hlasmi zo 131 prítomných. Služby deťom majú začať fungovať od začiatku budúceho roka.

Príspevok na krúžky

Zámerom zákona je finančná podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry tak, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.

Ministerstvo financií uviedlo, že príspevok môže byť použitý len na úhradu voľnočasových aktivít, ktorých zoznam ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rezort školstva pre aktivity v oblasti vzdelávania a športu a rezort kultúry pre aktivity v oblasti kultúry.





Obidva rezorty po predchádzajúcej dohode s ministerstvom financií dostanú kompetenciu stanoviť maximálnu výšku príspevku na jednotlivé voľnočasové aktivity.

Zároveň ministerstvo financií bude môcť podzákonným právnym predpisom ustanoviť inú regionálnu výšku príspevku. Kontrola dodržiavania povinností pri poskytovaní voľnočasových aktivít bude v kompetencií daňového úradu.

Identifikátor dieťaťa

Platiteľ, teda Finančné riaditeľstvo SR, po zriadení konta vytvorí jedinečný identifikátor dieťaťa, ktorý prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie sprístupní vo forme QR kódu.





Osobe, ktorej sa vypláca prídavok na dieťa, doručí platiteľ prihlasovacie údaje a heslo. Objednať voľnočasovú aktivitu bude možné výlučne prostredníctvom aplikácie.





Ak oprávnená osoba nedisponuje technickým zariadením alebo prístupom na internet, môže sa do aplikácie prihlásiť aj na obecnom úrade.

Podľa návrhu sa príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nebude považovať za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.

Potvrdenie účasti cez aplikáciu

Objednanie voľnočasovej aktivity poskytovateľ potvrdí alebo odmietne v lehote piatich pracovných dní od jej objednania. Ak tak neurobí, služba sa považuje za neobjednanú. Účasť alebo neúčasť dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej ukončenie vyznačí prostredníctvom aplikácie osoba, ktorá je fyzicky prítomná na voľnočasovej aktivite s dieťaťom a osoba priamo vykonávajúca túto aktivitu s dieťaťom.





Napríklad tréner alebo lektor. Podľa prijatého zákona sa príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nebude považovať za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?