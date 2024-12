Voľby by vyhral Hlas-SD, progresívci sú tesne za OĽaNO a Za ľudí majú dve percentá

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Voľby by začiatkom apríla vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 18,9 percenta. Druhé miesto obsadil Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorému by svoj hlas odovzdalo 14,5 percenta voličov.

V prvej trojke aj SaS

Na tretom mieste sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 14 percent oslovených. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre reláciu Na hrane televízie Joj uskutočnila agentúra Ako od 5. do 11. apríla na vzorke 1 000 respondentov.

Do Národnej rady SR by sa dostalo osem politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,9 percenta), hnutie Progresívne Slovensko (8,7 percenta), Sme rodina (6,6 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,5 percenta) a Republika (6,2 percenta).

SNS má takmer štyri percentá

Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Slovenská národná strana (3,9 percenta), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (3 percentá), Szövetség - Aliancia (2,6 percenta), Maďarské fórum (2,1 percenta) či strana Za ľudí (2 percentá).

Prieskum vypracovali podľa medzinárodných štandardov kvality Wapor, Esomar a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorých je agentúra Ako členom.

Respondentom v prieskume položili otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete menovať aj nejakú inú.“

Z celkového počtu účastníkov prieskumu by 66,3 percenta vedelo, koho by šlo voliť, 13,1 percenta by nešlo voliť, 19 percent nevedelo odpovedať a zvyšných 1,6 percenta nechcelo odpovedať.

Názov politického subjektu Preferencie v % Počet mandátov v NR SR Hlas-SD 18,9% 34 Smer-SD 14,5% 26 SaS 14,0% 25 OĽaNO 8,9% 16 Progresívne Slovensko 8,7% 15 Sme rodina 6,6% 12 KDH 6,5% 11 Republika 6,2% 11 SNS 3,9% ĽSNS 3,0% Szövetség - Aliancia 2,6% Maďarské fórum 2,1% Za ľudí 2,0% Dobrá voľba a Umiernení 0,9% Spolu-OD 0,6% Strana zelených 0,2% KSS 0,2% ODS 0,2%

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu