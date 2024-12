Vládna koalícia si chcela urobiť voľno a odmieta počúvať pravdu opozičných poslancov, tvrdí Šipoš (video)

24.11.2023 (SITA.sk) - Je fraškou a hanbou, že predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) prerušil schôdzu k odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pred tým, ako mal vystúpiť opozičný poslanec v rozprave.

Nechcú počuť argumenty opozície

Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš na piatkovej tlačovej besede ďalej informoval, že piatok mali poslanci rokovať do 16:00.

„Akonáhle mal ísť náš bývalý minister Roman Mikulec (Slovensko) do rozpravy, akonáhle mohol dlhšie ako dve minúty rozprávať argumenty ministrovi vnútra, vládni poslanci sa rozhodli, že to zastavia. Pellegrini si povedal, že v pracovný deň na obed, veď prečo si neurobiť voľno," uviedol.

Šipoš taktiež doplnil, že koaliční poslanci a predseda parlamentu sa zhodli, že ďalej nechcú počúvať argumenty opozície. „Už ďalej nechcú počúvať pravdu, ale chcú si urobiť voľno. Niektorí opoziční poslanci im až veľmi jasne hovorili, že táto schôdza má zmysel," dodal.

Obhajujú svojich trestne stíhaných ľudí

Poslanec Gábor Grendel (NOVA) ocenil rozhodnutie predsedu Progresívneho Slovenska a navrhovateľa odvolania Michala Šimečku, že sa neprihlasoval do rozpravy k prerokúvanému bodu tak, ako koaliční poslanci. Šimečka ako navrhovateľ mohol v rozprave vystúpiť kedykoľvek, no podľa Grendela túto možnosť nezneužil.





Podľa Veroniky Remišovej (Za ľudí) robí Pellegrini pravý opak toho, čo hovoril pred parlamentnými voľbami, keď chcel nastaviť novú politickú kultúru a upokojiť situáciu.

„Strany Smer-SD a Hlas-SD zneužili túto schôdzu na to, aby obhajovali svojich trestne stíhaných ľudí, nominantov alebo poslancov a taktiež ju zneužili na to, aby sa navážali do vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, ktorí tu nemôžu byť a nemôžu sa tak brániť," povedala. Zároveň vyzvala Pellegriniho, aby prestal s touto „novou normalizáciou".

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu