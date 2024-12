Vláda a SNS dokazujú svoje národniarstvo cez rušenie národných parkov, reagujú progresívci na krok Kuffu a Takáča

Vláda a Slovenská národná strana (SNS) dokazuje svoje národniarstvo cez rušenie národných parkov. Uviedlo to hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na avizovanie zrušenia Národného parku Malá Fatra štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Filipom Kuffom (SNS) a ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD).

Idú proti vlastenectvu

Ako uviedol predseda PS Michal Šimečka, vláde ani SNS nejde o vlastenectvo či ochranu národného bohatstva, aj napriek tomu, že to vyhlasujú.

„Národné parky sú niečo, na čo je drvivá časť Slovákov naozaj hrdá. Slovenská príroda a láska k nej je jedna z mála vecí, ktoré nás spájajú, nech máme akokoľvek rozdielne názory v iných témach,“ uviedol Šimečka a dodal, že pokus o zrušenie jedného z národných parkov, ktoré chránia prírodu, ide proti vlastenectvu a deklaráciám o obhajobe záujmov krajiny.

Neprípustný krok envirorezortu





Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej je to zatiaľ najvážnejším ohrozením záujmov ochrany životného prostredia a tiež záujmov ekonomických.

„Špeciálne v prípade ministerstva životného prostredia, ktoré má priamo vo svojom štatúte povinnosť prírodu chrániť a nie jej ochranu znižovať je takýto krok neprípustný. Znižovanie stupňa ochrany, zmenšovania chráneného územia či zásahy do zonácií sa nemôžu uskutočniť len tak,“ uviedla Stohlová a pripomenula, že pri vstupe do EÚ sa Slovensko zaviazalo chrániť vzácne biotopy a ohrozené druhy a takto zásadné zmeny treba EÚ vedecky zdôvodniť a vysvetliť ich potrebu.

Jednej žalobe už čelíme

Stohlová tiež pripomenula, že Slovensko už čelí jednej žalobe pre nedostatočnú ochranu území, na ktorých žije hlucháň. Pokute sa podľa Stohlovej vyhýba len vďaka krokom v prospech ochrany prírody, ktoré sa realizovali za posledné roky. Ako vysvetlila, Európska komisia vie prípadné pokuty strhávať aj z eurofondov.





„Zásahmi do zonácií riskujeme aj Plán obnovy. Nateraz som presvedčená, že ohroziť finančné prostriedky plynúce na Slovensko z EÚ si netrúfne ani táto vláda a je to len divadlo pre vlastné publikum, ktoré zároveň jasne ukazuje, že tejto vláde ani nominantom SNS nejde o ochranu nášho národného dedičstva,“ uzavrela Stohlová s tým, že situáciu budú sledovať a použijú všetky nástroje na zamedzenie krokov, ktoré by poškodili záujmy Slovenska.





Kuffa a Takáč oznámili na podujatí Dni zeleného lesa v obci Belá pri Žiline zámer zrušiť Národný park Malá Fatra a nahradiť ho prírodným parkom, kde platí nižší stupeň ochrany.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu