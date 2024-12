Vedci varujú, COVID-19 môže spôsobiť cukrovku. Sledovať príznaky by mali aj tí, ktorí ochorenie dávno prekonali

Do zoznamu chorôb, ktoré sa môžu vyvinúť kvôli infekcii vírusom SARS-CoV-2, sa už radí aj vážne ochorenie – cukrovka. Postupne sa ukazuje, že takýchto pacientov môže byť pomerne veľa.

Peter Jackson, biochemik na lekárskej fakulte Stanfordovej univerzity, podľa magazínu National Geographic odhaduje, že ich môže byť až 30 percent. Mnoho ľudí pociťuje iba nepatrné príznaky, ale u iných sa vyvinie život ohrozujúce ochorenie.

Doterajšie výskumy ukázali, že koronavírus ničí niektoré bunky pankreasu, ktorý je hlavným regulátorom cukru v krvi. Doktorka Jennifer Ashtonová pre stanicu ABC News potvrdila, že „vírus skutočne ničí bunky v pankrease, ktoré vytvárajú inzulín“.

Znižovanie hladinu inzulínu následne vedie k vysokej hladine cukru, a teda cukrovke 1. typu, ktorá sa objavuje najčastejšie u detí, no môže postihnúť aj staršie ročníky.

Osud bunky

Bunky produkujúce inzulín sa volajú beta-bunky, a práve v nich sa koronavírus úspešne replikuje a rozširuje do ďalších buniek. Tieto závery potvrdili aj analýzy vzoriek z pitvy pacientov, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19.

Odborníci tvrdia, že beta-bunky môžu byť obzvlášť citlivé na napadnutie vírusom, pretože obsahujú určité receptory, o ktorých je známe, že sa viažu práve na COVID-19. SARS-CoV-2 tak môže meniť „osud“ bunky.





Všetky typy buniek pankreasu sú pritom kľúčové pre udržanie rovnováhy. Vedci sa preto snažia prísť na to, ako zabrániť tomu, aby sa cukrovka u pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 vyvinula.

Vírus navyše môže poškodiť pankreas spôsobmi, ktoré sa užívaním liekov nedajú tak jednoducho zvrátiť. Pacienti by sa tiež mohli stať závislými na liekoch na cukrovku, teda na inzulíne, a to aj potom, ako vyhrajú svoj boj nad COVID-19.

Liečba

Jedna zo štúdii zaoberajúcich sa práve liečbou však ukázala, že konkrétne lieky môžu nábeh cukrovky zvrátiť. Ide o zlúčeninu zvanú trans-ISRIB, ktorá pomohla beta-bunkám udržať si identitu a schopnosť produkovať inzulín aj po infikovaní SARS-CoV-2.





Trans-ISRIB však nie je liekom schváleným Úradom pre kontrolu potravína a liečiv, preto sa nemôže používať u pacientov. Vedci sa preto snažia vytvoriť nový liek na podobnej báze, ktorý zabráni tomu, aby COVID-19 spôsoboval cukrovku.

Dôležitá je však aj diagnostika. „Kľúčové je, ak máte diagnostikovaný COVID-19 a máte akékoľvek klasické príznaky cukrovky 1. typu, absolvujte test na cukrovku,“ uviedla Ashtonová. Pozor na príznaky by si mali dávať aj tí, ktorí sa už z COVIDu zotavili.





Medzi najčastejšie príznaky cukrovky patria extrémny smäd, častejšie močenie, neúmyselné a výrazné chudnutie, prípadne únava. Asthonová tiež pripomenula, že očkovanie by malo pred dlhodobými následkami ochorenia COVID-19 spoľahlivo ochrániť.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.